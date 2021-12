Harry Potter : une actrice de la saga va avoir des jumeaux !

Cela fait 20 ans que le premier film Harry Potter est sorti, avec L’école des sorciers. Depuis lors, beaucoup de choses se sont passées avec le casting original de la saga. Certains d’entre eux, comme Daniel Radcliff (Harry) ou Emma Watson (Hermione), ont poursuivi leur carrière, mais d’autres, comme Rupert Grint (Ron) ou Scarlett Byrne (Pansy Parkinson), ont fondé une famille.

C’est Scarlett Byrne qui a récemment annoncé qu’elle était enceinte de jumeaux. L’actrice s’est retirée de la scène depuis un certain temps et est mariée à Cooper Hefner, l’héritier de l’emporium Playboy. Ensemble, ils ont déjà un enfant et maintenant ils vont avoir des jumeaux.

La famille de Scarlett Byrne et Cooper Hefner continue de s’agrandir

“Reconnaissant pour notre famille grandissante. Cooper et moi sommes très heureux de vous annoncer que nous allons accueillir des jumeaux au début de l’année 2022. Nous souhaitons à tous un joyeux Thanksgiving”, a annoncé ces derniers jours la belle actrice et désormais maman.

Dans un post Instagram, Cooper Hefner a également annoncé la nouvelle avec une jolie photo de famille :

Scarlett et moi allons accueillir deux nouveaux membres de la famille ce printemps. Nous ne pourrions pas être plus heureux en attendant l’arrivée de nos jumeaux. Un très bon Thanksgiving à tous !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cooper Hefner (@cooperhefner)

Réunion en 2022

En janvier, HBO prévoit de réunir la plupart des acteurs originaux de la série Harry Potter pour célébrer le 20e anniversaire de la première production cinématographique basée sur les livres, L’école des sorciers.

L’événement réunira la plupart des acteurs principaux, dont Daniel Radclif, Emma Watson, Rupert Grint, Tom Felton, Bonnie Wright, Gary Oldman, Mathew Lewis, Robbie Coltrane, Helena Bonhan Carter, Jason Isaacs, Michael Gambon, Emma Thompson, Scarlett Byrne et Imelda Staunton, parmi beaucoup d’autres.

Malheureusement, certains membres du casting sont décédés au fil des ans, comme Richard Harris, qui jouait Albus Dumbledore dans les deux premiers films, mais qui est mort en 2002. Nous nous souvenons également de Richard Griffiths, qui jouait l’oncle Vernon Dursley, et d’Alan Rickman, qui incarnait Severus Rogue. David Ryall, David “Dave” Legeno, Eric Sykes, Roger Lloyd-Pack, Jimmy Gardner et Robert Knox sont également décédés.