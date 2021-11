Harry Potter à l’école des sorciers va avoir droit à sa version longue de 3 h ? C’est en tout cas ce qu’aimerait Chris Columbus

Il y a 20 ans, Warner Bros. a fait appel à Chris Columbus (Gremlins, Maman, j’ai raté l’avion, Madame Doubtfire) pour diriger l’adaptation du premier roman de la franchise Harry Potter de J.K. Rowling par le scénariste Steve Kloves. Le film s’est révélé être une adaptation fidèle, lançant les carrières des enfants acteurs de l’époque Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermione Granger) et Rupert Grint (Ron Weasley). Chris Columbus a également été amené à revenir pour une suite avant que le studio ne décide de faire appel à David Yates pour faire vieillir Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban avec ses personnages. Betanews vous dit tout sur l’envie de Chris Columbus de partager sa version de 3h de Harry Potter à l’école des sorciers;

Si L’école des sorciers dure 152 minutes, la suite de Chris Columbus, Harry Potter et la chambre des secrets, est encore plus longue (161 minutes), ce qui en fait les films les plus longs de la franchise. Chris Columbus a déclaré qu’à l’origine, L’Ecole des sorciers durait 172 minutes, soit huit minutes de moins que trois heures. Cette version étendue du film a été projetée à un public test à Chicago, et si les enfants l’ont adorée, les parents qui l’ont regardée l’ont trouvée trop longue. Par conséquent, près d’une demi-heure de métrage a été supprimée avant la sortie au cinéma. Néanmoins, les deux entrées de Chris Columbus dans la franchise incluent davantage le livre que leurs successeurs.

Dans le sillage de #ReleaseTheSnyderCut et des appels à publier le montage de Suicide Squad (2016) de David Ayer, Chris Columbus a été interrogé sur son montage de trois heures de L’École des sorciers. “J’aimerais”, a-t-il dit. “Nous devons remettre Peeves dans le film, qui a été coupé du film !”. Pour les non-initiés : Peeves est un poltergeist malicieux, l’esprit frappeur des livres qui hante l’école de sorcellerie de Poudlard. Dans le montage de 3 heures du film, il était interprété par l’acteur Rik Mayall.

Les scènes mettant en scène Peeves n’ont été diffusées dans aucune des versions vidéo du film, y compris l’édition ultime, qui dure sept minutes de plus que la version cinématographique. Ceci étant dit, il est surprenant que WB n’ait pas sorti la coupe de trois heures de L’Ecole des sorciers au cours des décennies qui ont suivi sa sortie. Bien que WB ait déclaré ne pas être au courant d’un quelconque projet de sortie de cette version, étant donné l’affinité d’Internet pour les director’s cuts, les commentaires de Columbus pourraient déclencher un mouvement en ce sens. Contrairement à des cas plus récents où les director’s cuts se sont avérés bien supérieurs aux coupes théâtrales ternes, L’école des sorciers est déjà considéré comme un classique. Néanmoins, les fans apprécieraient sûrement des séquences inédites.

En tant que l’un des plus importants cerveaux de la franchise Harry Potter, le travail de Chris Columbus sur L’École des sorciers et La Chambre des secrets a permis de construire le monde des sorciers pour les films qui allaient suivre. Sans doute sous la pression d’un montage judicieux, Chris Columbus a tout de même réussi à inclure tous les aspects essentiels du matériel source de J. K. Rowling et même plusencore. On ne peut pas nécessairement en dire autant d’autres films comme Harry Potter et l’Ordre du Phénix. Même si le montage étendu de ce premier film ne verra jamais la lumière du jour, la version publiée reste aussi longue que nécessaire.