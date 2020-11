Harry Kane pense que Son Heung-min s’est développé sous Mourinho cette saison – .

L’attaquant de Tottenham Hotspur, Harry Kane, a déclaré au Daily Mail qu’il pensait que Son Heung-min s’était développé cette saison.

Les Spurs se sont hissés en tête du classement – certes seulement temporairement – dimanche après-midi, en battant West Bromwich Albion 1-0 aux Hawthorns.

Kane a empoché le vainqueur, rentrant chez lui sur le centre de Matt Doherty pour arracher un vainqueur à la 88e minute et emmener brièvement les Spurs au sommet.

Leicester City a fini par prendre la première place sur eux, mais cela a été un bon début de saison pour les Spurs, même avec des déceptions contre Everton et West Ham United prises en compte.

L’une des clés du début de saison a été le partenariat de Kane et Son, qui ont été tout simplement sensationnels jusqu’à présent ce trimestre.

Kane a accumulé sept buts et huit passes, tandis que Son a marqué huit buts et deux passes, les deux se préparant régulièrement.

Photo de Jason Cairnduff – Piscine / Getty Images

Maintenant, Kane a admis que son jeu s’était développé sous Mourinho cette saison après avoir joué un rôle plus profond, sélectionnant des passes époustouflantes tout en permettant à Son de jouer plus loin.

Kane pense que Son s’est développé cette saison aussi, émergeant dans un rôle plus offensif et prenant à peu près toutes les chances qu’il a eues dans un début clinique de la campagne.

«Je pense que cela a été un développement de mon jeu et peut-être du jeu de Sonny aussi, a déclaré Kane. «De toute évidence, on a beaucoup parlé de ma descente plus profonde cette année et de trouver des poches et de jouer ces passes contre Sonny et d’autres joueurs. L’essentiel, je pense, c’est que nous avons été plus cliniques en équipe. Je pense que Sonny a pris à peu près toutes les chances qui lui ont été données jusqu’à présent cette année! Quiconque a joué ou a eu des chances a également marqué », a-t-il ajouté.

Photo par Tottenham Hotspur FC / Tottenham Hotspur FC via Getty Images

