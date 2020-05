Harry et Meghan fêtent le premier anniversaire de leur fils avec une vidéo caritative – betanewsfr

LONDRES (AP) – Le duc et la duchesse de Sussex ont publié une vidéo de Meghan lisant à leur fils alors qu’ils célèbrent le premier anniversaire d’Archie et promeuvent une campagne pour aider les enfants pendant la pandémie de coronavirus.

La vidéo montre Meghan assise avec Archie sur ses genoux et lisant l’un de ses livres préférés, «Duck! Lapin! » Archie saisit les pages et aide à les tourner pendant la lecture. Harry, qui a filmé la courte vidéo, hurle et dit « bravo » derrière la caméra à la fin.

La vidéo de trois minutes a été publiée mercredi sur les comptes Instagram de Save With Stories et Save the Children U.K.pour une campagne de financement dans le but d’apporter de la nourriture et des ressources d’apprentissage aux enfants et aux familles aux prises avec la pandémie.

Archie Harrison Mountbatten-Windsor est né le 6 mai 2019 à l’hôpital Portland de Londres. Ses parents ont choisi de ne pas poser avec leur nouveau-né à l’extérieur de l’hôpital, une tradition récente dans la famille de Harry, et ont décidé de ne pas donner au bébé un nom royal.

Archie a connu une première année mouvementée. Il a accompagné ses parents lors d’une tournée en Afrique et à l’âge de 4 mois a été présenté à l’archevêque Desmond Tutu, lauréat du prix Nobel de la paix.

Harry et Meghan en ont choqué beaucoup au début de l’année en annonçant leur intention de démissionner en tant que membres de la famille royale et de partager leur temps entre la Grande-Bretagne et l’Amérique du Nord. Fin mars, le couple a officiellement démissionné de ses fonctions royales, affirmant qu’il renonçait au financement public et cherchait l’indépendance financière.

La famille est passée de vivre dans un chalet sur le terrain du château de Windsor à l’île de Vancouver au Canada, puis à Los Angeles avant le début des mesures de verrouillage.