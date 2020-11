Harrison Ford rend un hommage touchant à Sean Connery après la mort d’Indiana Jones Star

On pourrait passer des heures à revoir la filmographie de Sean Connery, de Dr Non et Bandits du temps à Les Incorruptibles et Trouver Forrester. Cela dit, 2003 a marqué la dernière fois que Connery est apparu devant la caméra pour un film, alors qu’il jouait Allan Quartermain dans La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Connery sortirait de sa retraite pour devenir producteur exécutif et interpréter le personnage principal dans l’animation Sir Billi, ainsi que raconter le documentaire Jamais à Excel.