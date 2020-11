Harrison Ford rend hommage à Sir Sean Connery

2020-11-03 02:00:12

Harrison Ford a rendu hommage à Sir Sean Connery, décédé la semaine dernière à l’âge de 90 ans.

La star d’Indiana Jones et la dernière croisade s’est souvenue de son défunt ami et co-star, décédé à l’âge de 90 ans la semaine dernière.

Il a déclaré dans un communiqué: « C’était mon père … pas dans la vie … mais dans ‘Indy 3’. Vous ne connaissez pas le plaisir jusqu’à ce que quelqu’un vous paie pour emmener Sean Connery faire un tour dans le side-car d’une moto russe qui rebondit un sentier de montagne cahoteux et sinueux et le voir se tortiller. Dieu, nous nous sommes bien amusés – s’il est au paradis, j’espère qu’ils ont des terrains de golf. Reposez en paix, cher ami. »

Cela vient après que la veuve de Sean, Micheline, eut révélé qu’il était mort paisiblement dans son sommeil comme il le souhaitait.

Parlant de ses derniers mois, le peintre a déclaré: « Ce n’était pas une vie pour lui. Il n’a pas pu s’exprimer ces derniers temps. Au moins il est mort dans son sommeil et c’était tellement paisible.

« J’étais avec lui tout le temps et il s’est juste échappé. C’était ce qu’il voulait. Il était atteint de démence et cela lui a fait des ravages. Il a obtenu son dernier souhait de s’échapper sans faire d’histoires.

«Il était magnifique et nous avons eu une vie merveilleuse ensemble. C’était un modèle d’homme. Ça va être très dur sans lui, je le sais. Mais ça ne pourrait pas durer éternellement et il est parti paisiblement.

Depuis l’annonce de sa mort, de multiples hommages ont afflué pour Sean.

Une déclaration publiée par les producteurs de James Bond Barbara Broccoli et Michael G. Wilson disait: « Nous sommes dévastés par la nouvelle du décès de Sir Sean Connery. Il était et restera toujours dans les mémoires comme le James Bond original dont l’entrée indélébile dans l’histoire du cinéma a commencé quand il a annoncé ces mots inoubliables – «Le nom de Bond… James Bond» – il a révolutionné le monde avec son portrait cruel et spirituel de l’agent secret sexy et charismatique. Il est sans aucun doute largement responsable du succès de la série de films et nous le serons je lui en suis éternellement reconnaissant. «

