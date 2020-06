Harley-Davidson : adieu les chutes à moto

Grâce à l’invention d’un nouvel accessoire, Harley-Davidson rend service à de nombreux motards.

Nous savons tous que conduire une moto n’est pas une tâche facile, mais Harley-Davidson nous a fourni un surprenant brevet afin que nous puissions en finir avec les chutes à basse vitesse. Les nouveaux pilotes ont parfois avoir du mal à tenir leur moto à l’arrêt puisque quel que soit leur type, toutes les motos sont lourdes. C’est pour cette raison que le fabricant américain vient nous déposer le brevet d’un gyroscope qui peut être utilisé pour maintenir une moto en position verticale à basse vitesse. Il s’agit d’un appareil qui exploite le principe de la conservation du moment cinétique en physique. De plus, le principal avantage de cet accessoire est qu’il est transportable.

Alimentés par un petit moteur, électrique indépendant, le système breveté repose sur un système gyroscopique qui entrera en rotation entre 10 000 et 20 000 tours par minute. C’est ce mouvement qui permettra de maintenir la moto en équilibre à faible vitesse. Et vous n’avez pas besoin d’acheter une moto avec le gyroscope intégré, puisqu’il s’adapte à différents modèles directement via le top-case. En fait, le gyroscope peut fonctionner exactement comme des roulettes pour apprendre à faire du vélo, une fois que vous êtes habitué vous pouvez faire sans. En compensant l’inclinaison, il permet una autoéquilibrage de l’engin.

