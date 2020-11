Hargreaves affirme que le joueur pourrait devenir le prochain Eden Hazard s’il quitte Tottenham – .

in

Owen Hargreaves a averti Harry Kane qu’il pourrait devenir le prochain Eden Hazard s’il quittait Tottenham Hotspur.

S’exprimant lors de l’émission d’analyse de la Premier League, diffusée par les productions de la Premier League, on a demandé à Hargreaves si Kane marquerait des buts à l’étranger.

Et bien que Hargreaves estime que l’attaquant de Tottenham serait prolifique dans d’autres pays, il estime que quitter les Spurs n’est peut-être pas sa meilleure option.

« Bien sûr, Harry marquerait partout, » dit l’expert. «Mais vous regardez ce que Hazard a fait au Real Madrid en allant là-bas, en allant au Real Madrid et ça ne s’est pas très bien passé.

«Vous regardez ces équipes et pensez que l’herbe n’est pas toujours plus verte.

«Tout est construit autour de lui [at Tottenham] et c’est un plus.

Hazard a en effet eu un temps misérable depuis son départ de Chelsea pour Madrid.

Kane a été provisoirement lié à un déménagement au Bernabeu tout au long de sa carrière auparavant, mais il semble très installé à Tottenham en ce moment.

Kane a sonné l’alarme lorsqu’il a fait des déclarations suggérant qu’il chercherait à quitter les Spurs s’ils ne montraient pas suffisamment d’ambition avant le début de la saison.

Cependant, l’attaquant de Tottenham profite actuellement de l’un des meilleurs sorts de forme de sa carrière jusqu’à présent, avec l’équipe de Jose Mourinho en vol.

Kane a remarquablement marqué sept buts et contribué avec huit passes décisives lors de ses huit premiers matchs de Premier League cette saison, et tous les doutes persistants sur son avenir ont été rapidement dissipés.

