Hardspace: Shipbreaker sera lancé en juin

Blackbird Interactive et Focus Home Interactive ont révélé cette semaine que Hardspace: Shipbreaker sera dirigé vers Steam en juin. Plus précisément, il arrivera le 18 juin en accès anticipé, car les joueurs peuvent essayer le jeu avant qu’il ne devienne définitif. La version Early Access comprendra une variété de fonctionnalités intéressantes, dont le premier acte de la campagne d’histoire. Vous recevrez également deux classes de vaisseaux spatiaux pour vider et couper des pièces, ainsi que plusieurs outils et avantages évolutifs. Pendant ce temps, l’équipe de développement publiera de nouveaux vaisseaux, missions, défis, classements, support de modding et plus de contenu pour le jeu à mesure qu’ils progressent vers une version finale. Tout cela sera basé sur les commentaires de la communauté. Vous pouvez consulter le premier épisode de la websérie du jeu à mesure que vous découvrez le jeu et le monde qui l’entoure.

Ce premier épisode vous présente Hardspace: Shipbreakerdu gameplay et de l’univers, où vous utiliserez une technologie de pointe pour découper d’énormes vaisseaux dans l’espace pour récupérer un butin précieux pour la société à laquelle vous êtes redevable. Découpez les navires comme vous le souhaitez, en découpant les panneaux, les conduites de carburant, l’infrastructure de la coque et plus encore – à chaque choix, Hardspace: Shipbreaker réagit dynamiquement à vos actions, créant de nouveaux objets physiques potentiellement explosifs à gérer. Bien que plus connu sous le nom de studio derrière Homeworld: Déserts de Kharak et le prochain Homeworld 3, le développeur Blackbird Interactive s’est inspiré de la véritable histoire de la construction de gratte-ciel et des gréeurs pour créer un jeu de bac à sable avec une atmosphère de col bleu et une physique réaliste. La récente collaboration de Blackbird avec le Jet Propulsion Laboratory de la NASA sur le projet Eagle, une démonstration interactive de la façon dont une future base martienne pourrait fonctionner, a alimenté la volonté de fournir une simulation de démolition créative qui semble à la fois ludique et complexe et vécue.

