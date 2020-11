Happy Death Day 3 pourrait finir sur Peacock? – / Film

Je ne vais pas m’asseoir ici et dire ça Joyeux jour de la mort 3 résoudrait tous les problèmes du monde … mais je ne suis pas ne pas en disant cela non plus. Hélas, il semble que la troisième entrée de la série slasher / time-loop extrêmement amusante reste un long plan. Dans une nouvelle interview, Christopher Landon, qui a dirigé les deux premières entrées et qui a dirigé la nouvelle version Bizarre, a déclaré que si toutes les personnes impliquées restent prêtes à faire un autre film, cela ne se produira pas sans un «camion plein d’argent». Cependant, il pourrait y avoir de l’espoir – de Peacock.

Le monde est un endroit froid, sombre, méchant, horrible, alors quand quelque chose de frais et étonnamment doux comme Joyeux jour de la mort vient, je l’embrasse. Le premier film était amusant et le deuxième film, Joyeux jour de la mort 2U, était encore mieux. Cela s’est également terminé par une mise en place pour une troisième entrée – mais malheureusement, cette troisième entrée ne s’est pas encore matérialisée. Même pour un film Blumhouse, Joyeux jour de la mort 2U n’était pas exactement un blockbuster, et cela a poussé Blumhouse à faire une pause dans la franchise. Ce qui est vraiment décevant, car toutes les personnes impliquées – y compris le scénariste-réalisateur Christopher Landon et la star Jessica Rothe – sont prêts pour plus.

Tout en faisant la promotion de son nouveau film Bizarre, Landon a offert un Happy Day Jour 3 mise à jour. Premièrement, il a confirmé que rien ne se passe vraiment en ce qui concerne un troisième film pour le moment. «J’ai besoin d’un camion d’argent liquide, si vous pouviez juste trouver ça pour moi, je vous enverrai mon adresse, vous pouvez simplement la déposer», a déclaré Landon à ET.

Alors peut-être pouvons-nous tous simplement créer une page GoFundMe pour que cela se produise, peut-être? Juste une pensée.

Landon a poursuivi: «Je reçois souvent cette question et je sais qu’il y a une énorme base de fans et il y a beaucoup de gens qui veulent voir la conclusion, comme je dirais, de la trilogie. Je pense que cela revient vraiment à Universal de décider s’ils le veulent ou non, seul le temps le dira. Nous sommes prêts à le faire. Comme, j’ai un aperçu, je suis prêt à écrire le scénario, Jessica Rothe, tout le casting, tout le monde est à bord. Ils savent tous quelle est l’idée, ils l’adorent, alors nous verrons.

Cependant, il peut y avoir un certain espoir. Landon a ajouté qu’une nouvelle Jour de la mort entrée pourrait se retrouvent sur le service de streaming Peacock: «Je pense que tout le monde le veut, mais je pense que c’est juste un défi logistique pour le moment. Et il a été dit qu’ils essaieraient peut-être de le faire pour leur nouveau service de streaming, pour Peacock, alors je pense qu’il y a une vraie chance que cela pourrait éventuellement arriver. Et ce qui est génial à propos de cette idée, c’est que, et c’est un spoiler, ce n’est pas le même jour que les deux autres films, donc cela nous permet de prendre un peu notre temps et de le comprendre.

dans le Joyeux jour de la mort films, l’étudiant Tree Gelbman (Rothe) se retrouve dans un jour de la marmotte-comme une boucle temporelle revivant le même jour – son anniversaire – encore et encore. Pour aggraver les choses, il y a un tueur en liberté qui essaie de la faire tomber. Le premier film était une comédie slasher et le deuxième film a amené les choses à un endroit encore plus étrange, avec des dimensions alternatives. C’est une super série, et j’aimerais avoir au moins une autre entrée. J’aime entendre qu’il y a là une once d’espoir. Je m’en fiche où un tiers Jour de la mort le film se termine tant que je peux le voir. Bon sang, ramène Quibi et mets-le là. Fais que ça arrive, quelqu’un.

