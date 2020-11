Hapoel Beer Sheva – Bayer Leverkusen 2-4: l’attelle de Bailey sauve le faible Werkself de l’embarras

L’avancée triomphante en championnat a été suivie d’un succès durement gagné sur la scène internationale: le Bayer Leverkusen a pour objectif de progresser en Ligue Europa grâce à un doublé de Leon Bailey.

Après des jours épuisants, l’équipe de Peter Bosz, qui a été complètement renouvelée, a remporté le vainqueur de la coupe israélienne Hapoel Be’er Scheva avec beaucoup d’efforts 4: 2 (2: 2) et a six points sur le compte après trois matchs.

Bailey (5e, 75e), un but contre son camp d’Or Dadia (39e) et Florian Wirtz (88e) a assuré la victoire à Leverkusen. Le fort Elton Acolatse (11e, 25e) a remporté deux fois plus de succès pour les hôtes. En trois semaines, Leverkusen, qui a récemment gagné trois fois de suite en Bundesliga, accueille les Israéliens au match retour.

« Je suis plus satisfait de la seconde mi-temps que de la première. Nous avons très mal joué là-bas, donc il faut être heureux que ce ne soit que 2-2 à la mi-temps », a déclaré Bosz Nitro: « En seconde période, nous avons fait mieux et à la fin nous méritions de gagner. »

Par rapport à la victoire 4-2 à Fribourg le week-end dernier, l’entraîneur Bosz a fait un changement vif et, entre autres, a fait pivoter ses quatre arrières sur le banc. Avec le sixième match en 20 jours et un voyage de 3000 kilomètres, le fardeau devrait être réparti.

Au début, le plan semblait fonctionner: après seulement cinq minutes, Bailey a pris la tête après une belle passe de l’international U21 Wirtz – tout semblait se dérouler comme prévu pour le favori. Mais alors les hôtes ont riposté en la personne d’Acolatse.

Acolatse donne à Bayer un mal de tête – Bailey sauve le Werkself

Le Néerlandais a été initialement autorisé à courir vers le but de Leverkusen en grande partie sans restriction, juste tiré – et a marqué directement. Un quart d’heure plus tard, il ne s’est pas laissé gêner par plusieurs adversaires, a dupé la défense de Leverkusen et a marqué pour la deuxième fois.

L’attaquant du Bayer Lucas Alario, en revanche, ne représentait pas une menace de but. Il a vu un carton jaune à cause d’une hirondelle et a été remplacé pendant la pause.

Les invités étaient supérieurs sur le terrain, mais n’ont guère développé d’opportunités claires. Hapoel, d’autre part, a pu mettre à plusieurs reprises des piqûres d’aiguilles d’une défense massive. Acolatse a de nouveau été bloqué à la dernière seconde de la 36e minute.

Il était en quelque sorte logique que Leverkusen profite alors d’un but contre son camp. Ou Dadia a dirigé un ballon, initialement bloqué par son propre gardien, dans son propre filet.

Bosz est devenu de plus en plus insatisfait de la performance de son équipe au fur et à mesure que le match progressait. Le Werkself a également connu des difficultés en seconde période. Trop rarement, ils sont venus avec rapidité vers le but pour embarrasser la défense adverse. Après le deuxième but de Bailey, Leverkusen a eu la chance que le remplaçant Itamar Shviro (86e) ne frappe que la barre transversale. Un peu plus tard, Wirtz a finalement décidé du jeu.