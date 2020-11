Hanwha Life Esports se sépare de l’entraîneur NoFe

in

L’équipe de la LCK Hanwha Life Esports a révélé aujourd’hui que l’entraîneur Jeong «NoFe» No-chul n’aidera plus à diriger le League of Legends équipe de la saison 2021.

L’équipe a annoncé la nouvelle aujourd’hui sur Twitter, accompagnée d’une courte traduction en anglais remerciant l’ex-entraîneur pour ses efforts. « Le contrat a expiré avec l’entraîneur ‘NoFe’ Nohcheol Jeong aujourd’hui », lit-on dans le message. «Nous lui offrons nos sincères remerciements pour tout le travail acharné et nous lui souhaitons le meilleur pour l’avenir.»

#Announcement #NoFe #Kor #Eng Bonjour, c’est Hanwha Life Insurance e-Sports. À partir de maintenant, le contrat avec l’entraîneur No-cheol Jung de’NoFe ‘est terminé. Je tiens à exprimer ma grande appréciation pour l’enthousiasme et le travail acharné que l’entraîneur No-cheol Jung a montré au cours des dernières années. Bonne chance pour l’avenir de l’entraîneur Nocheol Jung qui a fait de son mieux pour lui-même et pour lui-même. pic.twitter.com/oxZPO0khZX – HLE.official (@HLEofficial) 16 novembre 2020

Hanwha a connu une saison difficile en LCK cette année, terminant respectivement huitième et neuvième lors des Splits de printemps et d’été. Il n’est certainement pas étonnant que l’équipe ait apporté des changements de joueurs et d’entraîneurs pendant cette intersaison.

NoFe en est à sa neuvième année de compétition au plus haut niveau de Ligue esports en Chine et en Corée. Il a commencé sa carrière en tant que joueur mais est entraîneur depuis novembre 2014. Au fil des ans, il a travaillé avec des équipes à succès comme ROX Tigers, EDward Gaming et Afreeca Freecs.

On ne sait pas exactement quels seront les projets de NoFe pour la saison 2021, mais avec son expérience à la fois en Corée et en Chine, il pourrait se retrouver avec des offres d’autres équipes de la LPL, de la LCK ou peut-être même du PCS.

