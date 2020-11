Hansi Flick est échangé en tant que successeur de l’entraîneur national Joachim Löw

L’entraîneur Hansi Flick du FC Bayern Munich est échangé comme successeur possible de Joachim Löw en tant qu’entraîneur national. Manuel Neuer explique que Thomas Müller, Mats Hummels et Jerome Boateng pourraient aider l’équipe. Oliver Bierhoff exprime sa confiance en Löw. L’équipe DFB a subi une défaite historique. Ici vous pouvez trouver des nouvelles et des rumeurs sur le DFB.

Équipe DFB: Flick est échangé en tant que successeur de Löw

Le contrat de Joachim Löw avec la DFB durera jusqu’à la Coupe du monde 2022, mais après les dernières performances de l’équipe nationale, un départ anticipé ne semble pas exclu. Comme le SportBild rapporte, Hansi Flick du FC Bayern Munich est le favori pour succéder à Löw si l’entraîneur national quitte son poste l’été prochain. Le nom a déjà été discuté en interne.

Pendant longtemps, Jürgen Klopp a été considéré comme la solution idéale en tant que successeur de Löw. Puisque Klopp a prolongé son contrat avec Liverpool jusqu’en 2024, il ne serait pas disponible l’été prochain. Si l’association se séparait réellement de Löw après l’EM 2021, elle aurait besoin soit d’une solution de transition, soit d’un candidat alternatif comme Flick. Cependant, son contrat avec le Bayern court jusqu’en 2023.

Bruyant SportBild c’est le scénario le plus improbable que Löw continue jusqu’à la Coupe du monde 2022.

Manuel Neuer: Müller, Hummels, Boateng peuvent nous aider

Le capitaine de la DFB, Manuel Neuer, a salué les trois éliminés Thomas Müller, Mats Hummels et Jerome Boateng – et s’est en principe prononcé en faveur de leur retour. « Je ne veux pas insister sur l’un des trois nommés: tous les joueurs pouvaient fondamentalement nous aider, ils l’ont assez souvent prouvé. Et aucun des trois, ni Thomas, ni Mats, ni Jérôme, n’a mis fin à sa carrière à la DFB », a déclaré Neuer dans une interview avec le Image de sport.

« C’est bien sûr une question publique, mais attendons de voir ce qui se passe. En gros, cependant, c’est la décision des responsables, le sélectionneur national », a déclaré Neuer.

Equipe DFB: Bierhoff a toute confiance en Jogi Löw

Malgré la défaite historique 6-0 contre l’Espagne (les moments forts de la vidéo), l’entraîneur national de la DFB, Oliver Bierhoff, Joachim Löw, a exprimé toute sa confiance. « La confiance en Joachim Löw est là, absolument », at-il déclaré après le match.

Cependant, il n’y a aucune excuse pour la performance de l’équipe. « Il n’y a aucune excuse pour cela, mais cela arrive quand une équipe ne trouve pas de prise. Le gardien espagnol n’a pas fait d’arrêt de tout le match. Nous devons l’analyser très attentivement. Le manque d’expérience n’est pas une excuse. Les nombreux problèmes de coordination sur la défensive. nous devons l’éteindre. Nous connaissons la qualité de nos joueurs », a-t-il poursuivi.

Matthäus critique l’équipe DFB: « échec global »

Après la présentation en Ligue des Nations, Lothar Matthäus est allé dur avec l’équipe nationale allemande et appelle également au retour des trois rejetés.

« Je n’ai jamais vu un échec aussi total! » A commenté Matthäus sur les performances du DFB-Elf Image.

Il a également appelé au retour de Thomas Müller, Mats Hummels et Jerome Boateng. « La discussion sur Hummels et Boateng se poursuivra. Vous avez besoin de ces joueurs de premier plan après une telle défaite. En termes de leadership d’équipe, Müller sera mentionné », a-t-il déclaré, ajoutant: « Je ne pense pas que Jogi Löw de son opinion sur les trois dévie. «

Equipe DFB: l’Allemagne a concédé une défaite historique

Il n’y avait qu’un 0: 6 dans l’histoire du DFB-Elf, le 24 mai 1931 contre l’Autriche, il y a 89 ans! Dans le même temps, c’est de loin la plus grande défaite de l’ère Löw.

Equipe DFB: Les plus grandes défaites de l’équipe nationale allemande 1/11 L’équipe nationale allemande a concédé l’une des pires défaites de l’histoire de la DFB en Ligue des Nations en battant l’Espagne 6-0. Où va historiquement la débâcle de Séville? 2/11 PLACE 7: 1: 5 contre l’Angleterre – 20 avril 1908 – match amical à Berlin 3/11 PLACE 7: 1: 5 contre la Hongrie – 24 septembre 1939 – match amical à Budapest 4/11 PLACE 7: 1: 5 contre l’Angleterre – 1er septembre 2001 – Match de groupe de qualification pour la Coupe du monde à Munich 5/11 PLACE 7: 1: 5 contre la Roumanie – 28 avril 2004 – match amical à Bucarest 6/11 6: 2: 6 contre la Belgique – 23 novembre 1913 – match amical à Anvers 7/11 PLACE 5: 0: 5 contre l’Autriche – 13 septembre 1931 – match amical à Vienne 8/11 PLACE 4: 3: 8 contre la Hongrie – 20 juin 1954 – Match de groupe de la Coupe du monde à Bâle 9/11 PLACE 2: 0: 6 contre l’Autriche – 24 mai 1931 – match amical à Berlin 10/11 PLACE 2: 0: 6 contre l’Espagne – 17 novembre 2020 – Match de groupe de la Ligue des Nations à Séville 11/11 PLACE 1-0 contre l’Angleterre – 13 mars 1909 – match amical à Oxford

