Hans-Joachim Watzke veut négocier avec les joueurs une autre dispense de salaire

Hans-Joachim Watzke souhaite négocier avec les joueurs du BVB une nouvelle dispense de salaire. Mats Hummels donne le feu vert après sa blessure contre la Lazio (les faits saillants de la vidéo) et Borussia est en colère contre la performance de l’arbitre. Les nouvelles et les rumeurs sur le Borussia Dortmund.

Vous pouvez trouver plus de nouvelles et de rumeurs sur BVB ici.

BVB: Watzke veut négocier avec les joueurs une autre dispense de salaire

Le directeur général du BVB, Hans-Joachim Watzke, prévoit de négocier dans un proche avenir avec les joueurs de Dortmund au sujet d’un nouvel accord de renonciation aux salaires.

« Nous aurons les pourparlers en décembre », a déclaré Watzke au botteur. Selon cela, la dispense de salaire, qui court jusqu’au 31 décembre, doit être prolongée jusqu’au 30 juin 2021 si possible. Il s’appuie sur une concession des joueurs qui ont précédemment accepté de renoncer à 20% de leur salaire en cas de verrouillage complet et à 10% de leur salaire dans les jeux fantômes.

Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue il y a deux semaines, Watzke avait déjà exprimé le souhait «que nous continuions ainsi». Cela rendrait également «beaucoup plus facile» pour le club de renoncer au travail de courte durée pour les plus de 800 employés.

Les précédentes économies salariales s’élèvent à environ onze millions d’euros, si l’accord se poursuivait, le noir et jaune, qui versera environ 160 millions d’euros aux joueurs au cours de l’exercice 2019/20, économiserait à nouveau une somme considérable à sept chiffres.

Borussia Dortmund – Lazio Rome: notes et notes des joueurs du BVB 1/16 Le Borussia Dortmund est entré en phase à élimination directe avec un match nul 1-1 contre la Lazio Rome. Si Raphael Guerreiro était convaincant, un international allemand n’a pas eu de chance. Les notes. © imago images / RHR-Foto 2/16 ROMAN BÜRKI: Resté cool dans la première manche quand Correa est apparu seul devant lui (20e). Super parade à Immobiles Kracher depuis le bord de la surface (60e), sans aucune chance dans le duel de pénalité. Plus tard, a enregistré le tirage au sort avec de superbes arrêts. Niveau: 2. © imago images / RHR-Foto 3/16 LUKASZ PISZCZEK: Seul le deuxième départ du vétéran défensif, à nouveau contre la Lazio. Beaucoup trop lent dans l’attaque à grande vitesse de la Lazio (28e). Dans l’ensemble, avec des duels en cours d’exécution avec des problèmes. Souvent débordé en seconde période. Niveau 4. © imago images / Équipe 2 4/16 MATS HUMMELS: Avec des déficits de vitesse clairs quand il était rapide à Lazio. Compensé pour cela avec le jeu positionnel. A sauvé le BVB d’un déficit précoce (19e). Lors de l’offensive finale des Romains, il s’est mis à nager. Niveau 4. © imago images / Uwe Kraft 5/16 MANUEL AKANJI: Une erreur en première mi-temps est restée impunie, sinon assez souveraine. Était souvent entre Correa et Immobile, et était fortement impliqué dans la structure du jeu. La plupart des contacts à billes BVB (119). Note 3. © imago images / Perenyi 6/16 MATEU MOREY: Bravo en tant que remplaçant de Meunier déguisé. A vite réagi contre Immobile (39e). Parce qu’il avait toujours Piszczek derrière lui, avec beaucoup de liberté pour avancer. Demande claire pour d’autres affectations. Note: 3,5. © imago images / Perenyi 7/16 THOMAS DELANEY: A fourni la pincée d’agressivité nécessaire au milieu de terrain central. Impossible de toujours ralentir les invités qui sont devenus plus forts au deuxième tour. Pas de chance avec un dépoussiéreur peu avant la fin. Note: 3,5. © imago images / RHR Foto 8/16 JUDE BELLINGHAM: Quelle puissance! Partout où Witsel ralentit le jeu, le jeune Anglais pense toujours offensivement, même s’il ne peut se sortir des ennuis que par un tour de talon (3e). Avec le plus de duels au BVB (14). Note 3. © imago images / Volkmann 9/16 RAPHAEL GUERREIRO (jusqu’à 62e): Géré la grande combinaison à 1-0 lui-même et a terminé avec une arnaque. Parce qu’il est entré dans le match battu, l’entraîneur Favre a quitté les lieux tôt. Ce n’était pas bon pour le match BVB. Niveau: 2. 10/16 GIOVANNI REYNA: Également impliqué dans la direction, mais globalement souvent infructueux dans ses actions. Bloqué dans un tir à longue distance, souvent pas avec la précision nécessaire. Niveau 4. 11/16 MARCO REUS: L’apparence malheureuse du capitaine. J’ai dû aider dans la position mal aimée au sommet. A peine eu d’action à voir. Sa marge après le coup à longue portée de Hazard est passée juste à côté du poteau droit. Note: 4,5. 12/16 THORGAN HAZARD: Mettez beaucoup de vapeur sur l’offensive gauche. J’ai toujours cherché la conclusion. Avec l’aide à 1-0, sa première dans la catégorie reine depuis son passage au BVB. Note: 3,5. © imago images / Horstmüller 13/16 NICO SCHULZ (à partir de la 62e): Peu de temps après le remplacement avec l’action malheureuse contre Milinkovic-Savic, qui a provoqué le penalty. À peine deux minutes plus tard, il se déplaçait librement devant la porte. Il doit atteindre le but. Niveau 5. 14/16 JADON SANCHO (à partir du 75e): Dans le dernier quart d’heure pour Reus sur le terrain. Impossible de se mettre sous les projecteurs. Sans note. © imago images / Eibner 15/16 JULIAN BRANDT (à partir du 75e): Remplacé par Hazard. Sans affecter le jeu. Sans note. © imago images / Eibner 16/16 AXEL WITSEL (à partir de 88.): Dans la phase finale trépidante pour Bellingham sur le terrain pour créer une stabilité défensive supplémentaire. Bonne opération de sauvetage en temps d’arrêt. Sans note.

BVB: Mats Hummels donne le feu vert après une blessure

Mats Hummels a donné le feu vert après avoir dû quitter le terrain prématurément lors du match de Ligue des champions contre la Lazio.

« Je viens juste de l’hôpital. Ça n’a pas l’air trop mal. Je pourrais être de retour sur le barrage dans quelques jours », a déclaré le chef de la défense du BVB via Instagram Avec.

Au début, il semblait qu’il avait subi une blessure à la cheville gauche, mais un diagnostic exact est toujours en suspens. « Merci pour toutes les nouvelles. Il y aura plus d’enquêtes demain. Pour le moment, il semble que je pourrais être de retour sur le terrain très, très bientôt », a-t-il déclaré.

Le directeur général Michael Zorc a cédé après le match Ciel également optimiste. « On espère que ce n’est qu’un gros coup sur le pied et qu’il reviendra rapidement », a déclaré ce dernier. Il a déjà pu s’entretenir avec le défenseur central et espère désormais « qu’aucun des ligaments n’est affecté et qu’il pourra peut-être rejouer ce week-end ».

BVB est ennuyé par l’arbitre

Le BVB s’est qualifié en avance sur le calendrier pour les huitièmes de finale avec un match nul 1-1 contre la Lazio, mais les responsables étaient toujours en difficulté quant à la performance de l’arbitre.

« Nous avons eu nos chances de marquer, nous pourrions faire 2-0 ou 2-1. Nous obtenons un penalty inutile qui ne l’est pas. C’est incroyable. C’est du théâtre, il est dans la piscine. Il exagère. Mais nous sommes qualifiés, point final. C’est la chose la plus importante », a déclaré l’entraîneur Lucien Favre après le match Ciel.

Michael Zorc a également partagé son opinion sur la sanction controversée. « Vous ne pouvez avoir qu’un seul avis. Ensuite, vous n’avez plus besoin du VAR si une telle mauvaise décision est prise. Le VAR est pris de manière absurde », a déclaré le directeur sportif.

Horaire BVB jusqu’aux vacances d’hiver