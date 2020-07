Hans Hildenbrand: Le front allemand en photos couleurs rares, 1914-1918

Ces incroyables photographies couleur du front allemand pendant la Première Guerre mondiale, 1914-1918, ont été prises par Hans Hildenbrand. Bien que la photographie couleur existe depuis au moins 1879, elle n’est devenue populaire que plusieurs décennies plus tard. L’écrasante majorité des photos prises pendant la Première Guerre mondiale étaient en noir et blanc, donnant au conflit une esthétique austère qui domine notre mémoire visuelle de la guerre.

«En 1914, l’Allemagne était le leader technique mondial de la photographie et avait la meilleure compréhension de sa valeur de propagande», écrit RG Grant dans World War I: The Definitive Visual History. «Une cinquantaine de photographes étaient embarqués dans ses forces, contre 35 pour les Français. Les autorités militaires britanniques sont à la traîne. Ce n’est qu’en 1916 qu’un photographe britannique a été autorisé sur le front occidental. Mais parmi ses compatriotes, seul Hildebrand a pris des photos en couleur.

Les images de Hildebrand se distinguent ainsi par leur éclat presque irréel, résultat obtenu non seulement par son utilisation du film couleur, mais par sa relativement longue expérience avec un support encore assez nouveau. Il avait déjà fondé une société de films en couleur dans sa ville natale de Stuttgart trois ans avant l’assassinat de l’archiduc et s’était essayé à l’impression autochrome dès 1909.

Les scènes de Hildenbrand sont toutes posées, non pas pour des raisons de propagande, mais plutôt parce que le film avec lequel il travaillait n’était pas assez sensible pour capturer le mouvement. Pourtant, ils nous donnent une idée plus claire de la situation que la plupart des images contemporaines.

L’une des choses les plus frappantes de l’œuvre de Hildenbrand est la liberté avec laquelle il enregistre des scènes de destruction. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les deux parties sont devenues beaucoup plus sélectives quant aux types de scènes qu’elles laisseraient les photographes documenter. Pendant la Première Guerre mondiale, les images d’églises détruites étaient un motif persistant.

À peine une glorification, le travail de Hildebrand semble parler de ce que ceux d’entre nous aujourd’hui, cent ans dans le futur, allaient voir dans la Première Guerre mondiale: sa misère, son sentiment oppressant de futilité et la destruction obsédante qu’elle a laissée derrière elle.

La Première Guerre mondiale a été un tournant important dans le climat politique, culturel, économique et social du monde. La guerre et ses conséquences immédiates ont déclenché de nombreuses révolutions et soulèvements. Les Big Four (Grande-Bretagne, France, États-Unis et Italie) ont imposé leurs conditions aux puissances vaincues dans une série de traités conclus à la Conférence de paix de Paris de 1919, le plus connu étant le traité de paix allemand: le Traité de Versailles.

En fin de compte, à la suite de la guerre, les empires austro-hongrois, allemand, ottoman et russe ont cessé d’exister et de nombreux nouveaux États ont été créés à partir de leurs restes. Cependant, malgré la victoire définitive des Alliés (et la création de la Société des Nations lors de la Conférence de paix, destinée à empêcher de futures guerres), une seconde guerre mondiale a suivi un peu plus de vingt ans plus tard.

(Crédit photo: Hans Hildenbrand / Spiegel / Open Culture).