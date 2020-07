‘Hanna’ renouvelle pour une troisième saison sur Amazon Prime Video

Dix jours seulement après la première de la deuxième saison, Amazon Prime Video a renouvelé ‘Hanna’ pour un troisième versement. De cette façon, la plate-forme de streaming répète la stratégie suivie un an plus tôt avec la série et fait entièrement confiance à l’un de ses produits d’action les plus populaires, qui reviendra plus tard à approfondir la recherche entreprise par son protagoniste.

Esmé Creed-Miles dans ‘Hanna’

Le nouveau lot d’épisodes sera à nouveau commandé par David Farr, l’auteur original du film éponyme de 2011 sur lequel la série est basée. «Je suis absolument ravi de pouvoir donner à Hanna une troisième saison. Lorsque nous avons entrepris ce voyage, j’avais en tête un drame qui allait creuser le passé de Hanna, Je le contesterais de manière complètement nouvelle et répondrais à la question: peut-il jamais appartenir? », A expliqué l’écrivain et producteur.

La créatrice promet un « troisième acte passionnant », qui mettra de nouveau en vedette Esmé Creed-Miles dans la peau du protagoniste titulaire, une jeune femme qui, après avoir été élevée et formée par son père dans la forêt, doit plonger seule dans un monde dont elle a été isolée pour la vie. Tout au long de la deuxième saison, qui a débuté le 3 juillet, Hanna n’a pas arrêté ses efforts pour démasquer le programme secret qui la poursuit, et qui s’est avéré avoir un plan beaucoup plus large et plus dangereux qu’il ne le semblait auparavant.

Action en abondance

Le renouvellement de «Hanna» prolonge l’un des titres les plus consolidés du catalogue Prime Video, où ont présenté d’autres titres d’action comme «The Boys» et «Jack Ryan», dont les nouveaux épisodes sont également en attente de publication. Outre ces spectacles d’adrénaline, nous aurons bientôt l’occasion de voir les nouvelles saisons de « Carnival Row », « The Marvellous Mrs Maisel » ou « Modern Love ».