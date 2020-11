Hangzhou Spark ajoute le support Flex MCD

in

Photo de Robert Paul via Blizzard Entertainment

Le Hangzhou Spark continue d’ajouter de nouvelles pièces à sa liste avant la saison 2021. Lee «MCD» Jeong-ho, ancien supporteur d’Element Mystic flex, a rejoint l’équipe, le Overwatch L’équipe de la ligue a annoncé hier soir.

MCD sera désormais le huitième ancien membre de l’équipe des Contenders coréens Element Mystic à trouver un nouveau Overwatch Ligue à domicile pendant cette intersaison.

MCD est un nom qui depuis longtemps Overwatch les fans d’esports s’en souviendront sûrement. Il était un membre partant de la légendaire équipe Element Mystic qui a remporté le titre du tournoi Contenders Gauntlet 2019, qui a couronné l’équipe comme la meilleure équipe non-OWL au monde.

Aux côtés de noms comme Sp9rk1e, Hanbin et Doha, qui ont tous été immédiatement signés au Overwatch League, MCD s’est fait un nom en tant que tireur fantastique et leader du jeu pendant le Gauntlet – en plus d’être un joueur Ana particulièrement doué. Certains diraient qu’il est assez proche du légendaire Ryujehong, anciennement de la dynastie de Séoul, en particulier dans son personnage.

Depuis le Gauntlet, Element Mystic a eu du mal à trouver le même type de talent pour aider à créer des résultats toujours excellents. Mais l’équipe a continué à rester à portée de main du sommet grâce aux efforts de joueurs vétérans comme MCD.

Hangzhou a apporté des changements drastiques à sa liste pendant cette intersaison. Et maintenant, avec la signature d’un joueur expérimenté comme MCD, le Spark est en passe de devenir l’une des équipes les plus puissantes de la région Asie-Pacifique lors de cette prochaine saison OWL.