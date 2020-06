Hamilton, Solo, The Mighty Ducks, etc.

Disney + ajoutera du contenu important en juillet, des favoris des fans de Disney aux tout nouveaux originaux. Le plus grand des grands est bien sûr l’ajout de Hamilton, une diffusion de la distribution originale sur scène interprétant la comédie musicale à succès de Lin-Manuel Miranda. Cela arrive le 3 juillet. Viennent également au service des films comme The Mighty Ducks, Ice Age: Collision Course, et Solo: une histoire de Star Wars. Cet ajout signifie que tous les contenus en direct et animés de Star Wars sont désormais disponibles sur Disney +. Les nouveaux originaux qui font leurs débuts incluent Muppets Now, nouveaux épisodes de Pixar dans la vraie vie, et Un jour à Disney. Consultez la liste complète ci-dessous.

3 juillet ER animal (S1-2)

Journal d’un enfant Wimpy: Rodrick Rules

L’Âge de glace: collision

Sauvetage sur route de glace (S1-4)

Course à Witch Mountain (2009)

Le grand vert

The Mighty Ducks Hamilton – Première

Une performance cinématographique inoubliable, la version filmée de la production originale de Broadway de « Hamilton » combine les meilleurs éléments du théâtre en direct, du film et du streaming pour amener le phénomène culturel dans les foyers du monde entier pour une expérience unique et palpitante. expérience. Pixar dans la vraie vie – « UP: Balloon Cart Away »

Lorsque Carl demande aux vrais New-Yorkais de regarder son chariot de ballons, ils obtiennent une surprise édifiante. Dimanches en famille Disney – « Peter Pan Shadow Box Theatre »

Qui a dit qu’il fallait grandir? Pas la famille Kurzawa! Ils travaillent avec Amber sur un métier inspiré de « Peter Pan » qui est conçu pour faire ressortir l’enfant en chacun. Un jour à Disney – « Zama Magudulela: Le Roi Lion Madrid, Espagne »

Zama Magudulela donne vie au Roi Lion grâce à son rôle de «Rafiki» pour les amateurs de théâtre de Madrid chaque jour. Magudulela considère que c’est un honneur de donner vie à son héritage africain pour les personnes à l’étranger et aime partager la joie et l’excitation ressenties par le public lors de chaque représentation. Voir aussi Tom Hanks Film Greyhound quittera les cinémas pour Apple TV Plus Voir aussi PETA exhorte Thor à devenir végétalien pour perdre du poids pour Thor: Love and Thunder C’est une vie de chien avec Bill Farmer – « Chiens et chiens de chasse et chevaux de star de cinéma »

Bill rencontre des chiens qui jouent dans des films. Ensuite, il visite un groupe de chiens et de chevaux à la chasse.

10 juillet Critter Fixers: Vétérinaires du Pays (S1)

Gigantosaurus (S1)

Les secrets du zoo (S3)

Solo: une histoire de Star Wars Dimanches en famille Disney – « Lilo et Stitch: arbre généalogique »

Ohana est le nom du jeu pour Amber et la famille Green dans ce métier inspiré par « Lilo et Stitch » de Disney. Un jour à Disney – « Marc Smith: Artiste de l’histoire »

Marc Smith, directeur de Story, Frozen 2 chez Walt Disney Animation Studios, montre comment un dessin peut devenir la clé d’une histoire émouvante et émotionnelle. Alors qu’il esquisse des personnages, Smith s’engage émotionnellement avec son travail pour créer un lien entre lui et le personnage. Marc brouille la frontière entre fiction et réalité, ce qui donne une représentation réaliste à l’écran. C’est une vie de chien avec Bill Farmer – « Chiens et chiens de chasse et chevaux de star de cinéma »

Bill rencontre un chien qui sauve des gens dans des avalanches. Il visite ensuite six beagles renifleurs de bagages.

17 juillet Un rapport de pré-ouverture de Disneyland

Journal d’un enfant Wimpy: The Long Haul

Cité perdue de Machu Picchu

Super Robot Monkey Team Hyperforce Go! (S1-2)

Les Mousketeers à Walt Disney World

Chili sauvage (S1) Dimanches en famille Disney – « Moana: Porte-photo tomate »

Amber offrira à la famille Gubany un artisanat parfait inspiré du « Moana » de Disney et de son crabe crapuleux, Tamatoa. Voir aussi Steven Moffat et Sophia Myles rejoignent le prochain Doctor Who Lockdown Rewatch Un jour à Disney – « Mike Davis: chef de projet Imagineering »

En tant que chef de projet principal pour Walt Disney Imagineering, Mike Davie voit ses projets sortir du sol et devenir des expériences magiques pour les invités du parc. Du dessin de croquis sur le dos d’une serviette à la supervision de la construction, Mike exécute chaque projet, y compris la nouvelle attraction Ratatouille d’Epcot World Showcase, avec détermination et passion. C’est une vie de chien avec Bill Farmer – « Snake Search Dogs & Hawaiian Conservation Dogs » (Finale)

À Hawaï, Bill rencontre deux chiens protégeant les oiseaux. Ensuite, il rend visite à trois chiens renifleurs de serpents. Voir aussi Steven Moffat et Sophia Myles rejoignent le prochain Doctor Who Lockdown Rewatch

24 juillet Congo sauvage (S1)

Sri Lanka sauvage (S1) Dimanches en famille Disney – « Le livre de la jungle: Marionnette à doigt »

La famille Ruvalcaba rejoint Amber pour apprendre les nécessités nues de l’artisanat des marionnettes à doigt dans cet épisode inspiré des personnages de « The Jungle Book » de Disney. Un jour à Disney – « Chris Cristi: Helicopter Reporter »

KABC – Chris Cristi de TV LA couvre les dernières nouvelles de 1500 pieds à bord de son hélicoptère. En tant que journaliste d’hélicoptère, Cristi fournit des rapports actualisés sur les événements d’actualité, grands et petits, en tenant Los Angeles au courant des dernières nouvelles locales. Un nerd autoproclamé des nouvelles depuis l’âge de 9 ans, Chris réalise son rêve de toujours de rapporter les nouvelles tous les jours.

31 juillet Alaska Animal Rescue (S1)

Confrontation d’animaux (S1)

Meilleur travail de tous les temps (S1)

Jeux de Big Cat

Berceau des dieux

Destination World (S1)

Dr Oakley, vétérinaire du Yukon (S8)

Aventures sans peur avec Jack Randall (S1)

Royaumes cachés de Chine

À la recherche de l’abominable bonhomme de neige

Les léopards sauvages de l’Inde

Jungle Animal Rescue (S1)

King Fishers (S1)

Temple perdu des Incas

Marvel Funko (S1-2)

Survivre à la catastrophe du mont St. Helens

Le plus étrange, le meilleur, le plus vrai (S1)

Ce que Sam voit (S1) Voir aussi Actualités F1 | Lewis Hamilton lutte pour sa motivation lors de l'arrêt du coronavirus Muppets Now – Première

« Muppets Now » est la première série non scénarisée du Muppets Studio et la première série originale pour Disney +. Au cours de la saison de six épisodes, Scooter se précipite pour fixer ses délais de livraison et télécharger la toute nouvelle série Muppet en streaming. Ils sont dus maintenant, et il devra surmonter les obstacles, les distractions et les complications que le reste du gang Muppet lui lance. Disney Dimanches en famille – « Mickey et Minnie: oreillers »

La famille Chaney rejoint Amber pour un artisanat inspiré de Minnie et Mickey Mouse sur lequel ils peuvent vraiment dormir.

