Hamilton obtiendra la date de sortie de Disney + pour le week-end du 4 juillet

Avec le monde bouleversé par la pandémie mondiale, Disney a décidé de pousser sa sortie de Hamilton d’octobre 2021 à une sortie très appropriée le 3 juillet sur Disney +. Président de Disney Bob Iger et Lin-Manuel Miranda est apparu ce matin sur Bonjour Amérique pour partager les nouvelles. Bref, Disney ne jette pas son coup.

La version filmée comprend Miranda, les membres originaux de la distribution de Broadway, comme le « père fondateur de dix dollars sans père », du même nom. Leslie Odom, Jr. comme son antagoniste Aaron Burr, Renée Elise Goldsberry et Phillipa Soo en tant que sœurs Angelica et Eliza Schuyler, Jonathan Groff comme King George, Christopher Jackson comme George Washington, et Daveed Diggs dans le double rôle de Lafayette / Thomas Jefferson. Jasmine Cephas Jones joue également Peggy Schuyler / Maria Reynolds, Okieriete Onaodowan est Hercules Mulligan / James Madison, et Anthony Ramos joue John Laurens / Philip Hamilton. Tourné au cours de trois représentations au Richard Rogers Theatre de Broadway en juin 2016, le film sera aussi proche que possible de la capture d’un spectacle sur scène, réalisé par le metteur en scène d’origine. Tommy Kail.

« Je suis tellement fier de la beauté de Tommy Kail Hamilton à l’écran. Il a donné à tous ceux qui regardent ce film la meilleure place dans la maison « , a déclaré Lin-Manuel Miranda. » Je suis tellement reconnaissant à Disney et Disney + d’avoir repensé et déplacé notre sortie jusqu’au week-end du 4 juillet de cette année, à la lumière de la monde à l’envers. Je suis tellement reconnaissant à tous les fans qui ont demandé cela, et je suis tellement heureux que nous soyons en mesure de le faire. Je suis tellement fier de ce spectacle. J’ai hâte que vous le voyiez. «

Il s’agit d’une grande et intelligente initiative de Disney, qui a acheté le film pour distribution plus tôt cette année sous une forme presque complète. Avec les théâtres et les parcs à thème fermés, mais son service de streaming fournissant un coup de pouce dans le bras du vénérable géant du divertissement intégré horizontalement, cette décision de distribuer Hamilton aux fans affamés devrait sembler presque inévitable. Disney a également connu un énorme succès culturel pendant la pandémie avec la sortie de son documentaire La dernière dance à propos de Michael Jordan et des Chicago Bulls des années 1990, la sortie de Hamilton directement en streaming dominera sans aucun doute la conversation culturelle ce 4 juillet.

Donc, pour le reste d’entre vous, vous ne savez pas ce qui se passe au sujet de Hamilton et demandez « Qu’est-ce que j’ai raté? » la comédie musicale raconte l’histoire d’Alexander Hamilton, tirée de la biographie de Ron Chernow. Raconté par une distribution multiethnique et une musique qui s’inspire du hip hop, du R&B, des ballades et du meilleur de Broadway, il a remporté plusieurs Tony Awards et cimenté la place de Miranda en tant qu’icône culturelle, qui nous a tous époustouflés.

