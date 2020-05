Hamilton Movie Disney + Sortie prévue au début de juillet – / Film

Vous n’aurez pas à attendre le Hamilton film aussi longtemps que vous le pensiez. Disney accélère la première en streaming de la version filmée de la production originale de Broadway de la comédie musicale récompensée par Tony, préparant la première de Disney + pour ce mois de juillet. Cela fait plus d’un an avant sa sortie en salles prévue en octobre 2021.

Le monde a basculé, mais une chose qui reste cohérente est la façon dont tout le monde veut voir Hamilton. La comédie musicale extrêmement populaire qui a remporté un Tony Award était pratiquement impossible à voir en raison de la forte demande de billets, même lorsque nous n’étions pas tous en lock-out. Mais Disney change cela en apportant Hamilton à des millions d’écrans en juillet.

La version filmée de la production originale de Broadway de Hamilton fera ses débuts sur Disney + sur 3 juillet 2020, un jour avant le jour de l’indépendance et plus d’un an avant que la «capture en direct» de la performance ne soit projetée en salles le 15 octobre 2021.

« Je suis tellement fier de la beauté de Tommy Kail Hamilton à l’écran. Il donne à tous ceux qui regardent ce film la meilleure place dans la maison », a déclaré le créateur et star de Tony-Lin Miranda dans un communiqué de presse. «Je suis très reconnaissant à Disney et Disney + d’avoir repensé et déplacé notre version jusqu’au week-end du 4 juillet de cette année, à la lumière du monde à l’envers. Je suis tellement reconnaissant à tous les fans qui ont demandé cela, et je suis tellement heureux que nous soyons en mesure de le faire. Je suis tellement fier de ce spectacle. Je ne peux pas attendre que vous le voyiez. «

Miranda a également tweeté son enthousiasme à l’annonce de la sortie anticipée de Disney + Hamilton, citant la comédie musicale, « Ce n’est qu’une question de temps … »

C’est juste une question de temps… Notre film de Hamilton.

CE 3 juillet.

Sur Disney +.#Hamilfilm pic.twitter.com/cXTM949hRr – Lin-Manuel Miranda (@Lin_Manuel) 12 mai 2020

La sortie de Independence Day de Hamilton sur Disney + convient, car la pièce primée raconte l’histoire de la révolution américaine et au-delà à travers le voyage d’un des pères fondateurs «oubliés» des États-Unis, Alexander Hamilton – oublié, au moins, avant que cette comédie musicale ne devienne un phénomène de la culture pop 2015, catapultant Hamilton pour devenir l’une des figures historiques américaines les plus populaires. Mais cette sortie estivale sur Disney + est intéressante pour une autre raison: cela suggère que Disney peut ne pas être sûr que les théâtres ouvriront en juillet de cette année, malgré la sortie prévue en juillet de Mulan.

Disney avait fait des vagues quand il a annoncé pour la première fois sa prochaine sortie en salles de la «capture live» de la comédie musicale avec le casting original de Broadway, qui comprend le créateur Lin-Manuel Miranda, Daveed Diggs, Renée Elise Goldsberry, Leslie Odom, Jr., Christopher Jackson, Jonathan Groff, Phillipa Soo, Jasmine Cephas Jones, Okieriete Onaodowan, et Anthony Ramos. À l’origine, les images avaient été tournées au Richard Rogers Theatre de New York, et l’acquisition du film par Disney pour la sortie en salles signifiait que des millions d’autres pouvaient voir la comédie musicale tristement exclusive (bien que certains craignaient que la compagnie familiale ne censure la malédiction) chargé musical). La technologie de «capture en direct» permettrait aux téléspectateurs de vivre la comédie musicale telle qu’elle était vue sur scène «combinant les meilleurs éléments du théâtre, du film et du streaming en direct, le résultat est une performance cinématographique».

