Halsey rôtit Cole Sprouse avec sa série hilarante de tweets! Qu’a-t-elle écrit? Trouvez ici

Nous avons toujours une perception fictive des célébrités qui restent sous les feux de la rampe, des controverses entourant leurs actions, etc. Et il y a des célébrités qui ont un côté humoristique et qui n’ont pas peur de le montrer. Soit aux fans, soit à leurs amis et à leur famille. Ryan Reynolds possède le même humour grossier et les mêmes retours spirituels avec Hugh Jackman.

Récemment, Halsey et Cole Sprout qui joue Jughead à Riverdale ont partagé quelques tweets intéressants. Et certains d’entre eux sont carrément hilarants avec un sens de l’humour profond que les deux stars ont échangé. Et qui n’aime pas beaucoup d’humour avec des blagues? Comme leur conversation entre eux laisse entendre qu’ils sont liés les uns aux autres. Cela signifie-t-il quelque chose comme un indice caché qu’ils ont laissé aux fans? ou est-ce notre spéculation sans fondement de la situation dans son ensemble ?. Lisez la suite pour en savoir plus sur leurs tweets hystériques et la signification de ceux-ci.

Ce qui a conduit à leur série hilarante de tweets les uns avec les autres.

Tout a commencé avec la réponse du chanteur de Gasoline au tweet d’un fan. Où elle a partagé une adorable vidéo de son jeune moi dans une pièce de théâtre. Sh a écrit les légendes «Baby ash faisant des théâtres est probablement la chose la plus mignonne jamais @halsey». Pour faire évoluer les choses de manière plus amusante, elle a retweeté le message en disant. «Comment savez-vous que c’est moi et non @colesprouse @dylansprouse dans cette longue perruque blonde hmm?!.

Il n’a pas fallu très longtemps à Cole et aux fans pour remarquer le tweet posté par Halsey et la star de Riverdale a donné le meilleur retour spirituel au tweet de Halsey. Il a envoyé une photo de lui déguisé en Tyreesha de l’émission Disney «Suite Life of Zack and Cody».

Les fans ne pouvaient pas s’empêcher de répondre au tweet des deux stars et ils ont plaisanté sur le fait qu’ils pourraient être liés.