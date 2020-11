Halsey a changé son nom parce qu’elle ne se sentait pas «  assez  »

2020-11-11 07:00:04

Halsey a changé son nom parce qu’elle ne pensait pas qu’elle méritait « d’être célèbre et de réussir ».

La chanteuse de 26 ans – de son vrai nom Ashley Frangipane – a commencé à utiliser ce qui allait devenir son nom de scène lorsqu’elle était adolescente et à travailler sur son premier album de 2015 « Badlands ».

Elle a déclaré à Cosmopolitan: « Je pense que j’avais la clairvoyance de savoir qu’être moi ne suffisait pas. Je devais devenir quelqu’un de complètement différent.

«À l’époque, je sentais qu’Ashley ne méritait pas d’être célèbre et de réussir parce qu’elle n’était pas si spéciale, mais si je faisais Halsey, peut-être qu’elle pourrait l’être.

« [Changing my name] m’a donné l’opportunité de créer une nouvelle personnalité qui ne soit pas liée par les attentes que j’avais pour moi-même ou les limites que les autres m’ont imposées en raison de mon éducation ou de ma situation socio-économique. »

Le hitmaker ‘Without Me’ a insisté sur le fait que le changement de nom signifiait qu’elle était sur le point d’amener son nouveau personnage à des « hauteurs surnaturelles ».

Elle a expliqué: «J’ai créé une personne et elle pouvait tout faire.

« Il n’y avait aucun moyen pour Ashley de devenir un roi, mais je me suis fait un nouveau nom et je l’ai emmenée à des hauteurs paranormales et surnaturelles. »

Pendant ce temps, Halsey a précédemment révélé qu’elle avait décidé de ne pas trop parler de sa vie personnelle, mais a admis qu’elle ne souhaitait plus sortir avec des musiciens.

Elle a déclaré: « Une de mes amies – une autre artiste féminine à qui on a reproché de sortir avec beaucoup de monde – a dit: ‘Ashley, tu dois vivre ta putain de vie et ignorer ce que les gens disent de toi.’

«Et maintenant je garde tout pour moi en ce qui concerne mes relations amoureuses. Je dirai que c’est bien de ne pas sortir avec un autre musicien car alors ton travail te suit partout.

« Maintenant, c’est ma vie personnelle, donc je peux rentrer chez quelqu’un que j’aime et passer du temps avec eux, et ce n’est pas une question de travail. »

