Halo: La mise à jour Xbox Series X et S de Master Chief Collection est maintenant disponible, Halo 4 est lancé sur PC

Ce fut une journée énorme pour Microsoft et le Halo franchise en tant que mise à jour Xbox Series X et S pour La collection Master Chief est maintenant disponible sur les consoles de nouvelle génération, en plus de la version Halo 4 sur PC dans le cadre de la collection.

Cette nouvelle mise à jour optimise La collection Master Chief pour les dernières consoles de Microsoft, ce qui signifie que les jeux fonctionneront désormais mieux et incluront des fonctionnalités mises à jour qui ne sont disponibles que pour les joueurs qui ont fait le saut vers la prochaine génération.

Dans tous les domaines, chaque match La collection Master Chief fonctionnera à 120 FPS en campagne et en multijoueur sur les deux consoles. La résolution varie en fonction de la Xbox que vous possédez, car les propriétaires de la série X peuvent atteindre 4k tandis que la série S plafonne à 1080p.

Évidemment, vous aurez besoin d’un écran compatible pour vraiment profiter pleinement de cette optimisation, mais la mise à jour sera appliquée directement lorsque vous lancerez les jeux sur une nouvelle Xbox. L’optimisation offre également une meilleure lecture en écran partagé et un champ de vision réglable, qui, combinés à certaines des autres mises à jour plus petites, rendent le jeu beaucoup plus amélioré quelle que soit votre configuration.

En plus de cette goutte, Halo 4 est maintenant disponible pour La collection Master Chief pour Xbox Game Pass pour PC, le Microsoft Store et Steam.

Maintenant que Halo 4 fait partie de la collection sur toutes les plateformes, 343 Industries prévoit de fournir encore plus de contenu d’ici 2021. À l’heure actuelle, l’équipe se concentre sur l’apport de nouvelles fonctionnalités, mises à jour et contenu saisonnier pour La collection Master Chief et demande aux fans de garder un œil sur Halo Waypoint et les médias sociaux pour les futures mises à jour lorsqu’ils seront prêts à partager davantage.