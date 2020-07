Halo Infinite peut offrir un mode multijoueur gratuit à 120 ips sur Xbox Series X

Crédit: 343 Industries / Microsoft Studios

Une fiche Google Play Store suggérait que le mode multijoueur Halo Infinite serait gratuit avec une passe de combat en option.

Le mode en ligne Arena du jeu peut également fonctionner jusqu’à 120 ips sur Xbox Series X.

Cela vient juste car 343 a reconnu qu’il avait du «travail à faire» sur les graphiques.

Microsoft pourrait avoir un moyen d’assurer une communauté multijoueur Halo Infinite florissante: rendre les modes en ligne gratuits.

Une liste brièvement disponible de Smyths Toys Superstores (via Le bord) a vanté une «expérience multijoueur free-to-play révolutionnaire», suggérant que vous ne devrez payer que si vous voulez jouer à la campagne. Bien qu’il n’y ait pas eu de détails supplémentaires, le célèbre leaker Klobrille corroboré le rapport et a affirmé qu’il y aurait un «système Battle Pass». Tout comme Fortnite, Microsoft récolterait donc de l’argent auprès des joueurs cherchant à débloquer les derniers skins de personnages et d’armes.

Crédit: Supermarchés Smyths Toys

Smyths et Klobrille ont également vanté un gameplay «jusqu’à 120 ips» (en particulier en mode Arena) sur les consoles Xbox Series X. Klobrille a poursuivi en faisant allusion à des choix de personnalisation «totalement nouveaux pour Halo», bien que cela soit conforme aux promesses de 343 Industries d’offrir une expansion «bien au-delà du lancement».

La fuite vient juste comme 343 l’a dit dans un article de blog qu’elle ajusterait les graphiques de Halo Infinite. Alors que la plupart des gens ont aimé les graphismes, le studio a reconnu qu’il y avait du «travail à faire» pour améliorer à la fois les détails visuels et la «présentation générale» du jeu. Les joueurs craignaient que les objets et l’éclairage ne soient trop plats et que des objets éloignés apparaissent de manière trop visible.

Heureusement, cela pourrait bientôt changer. Le développeur a souligné que la version du jeu utilisée pour la démo de la campagne était vieille de «plusieurs semaines» et que certains des commentaires reflétaient des changements déjà en cours. Il n’y avait pas de réponses fermes sur la façon dont les choses allaient changer, mais ce que vous avez vu dans la vidéo de gameplay ne reflétera pas nécessairement le produit fini.

Beaucoup de choses roulent sur Halo Infinite. C’est sans aucun doute le titre phare de la Xbox Series X pour les vacances, et pourrait déterminer si la console de Microsoft est en concurrence avec la PlayStation 5. Plus le 343 peut être raffiné, plus il en fait pour la franchise Halo et l’avenir à long terme de la Xbox. .