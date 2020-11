Halo Infinite ne sera pas aux Game Awards, mais 343 prévoit bientôt une «mise à jour de haut niveau»

Halo Infinite a finalement fait ses débuts en matière de gameplay plus tôt cette année, et la réponse a été loin d’être enthousiaste. Depuis lors, la Xbox Series X a été lancée, Halo Infinite a été retardé et la plupart de ce que nous avons entendu concernait des changements de haut niveau dans l’équipe de développement. Nous sommes sur le point d’obtenir plus d’informations sur Halo Infinite bientôt – mais ne vous attendez pas à ce que cela se produise aux Game Awards.

«Nous n’avons rien de prévu pour les VGA», déclare le directeur de la communauté 343 Brian Jarrard sur Reddit (via Windows Central), «mais nous espérons offrir au moins une mise à jour de haut niveau dans les prochaines semaines afin que nous puissions redémarrer. ce voyage ensemble après les vacances. Rassembler quelque chose comme une démo ou un big beat pour les VGA est une énorme quantité de travail et poserait des défis avec les étapes actuelles des vacances.

Pour l’instant, l’équipe «travaille sur presque toutes les facettes du jeu» et prévoit de «profiter au maximum de ce temps supplémentaire et nous voulons nous assurer que nous pouvons faire de notre mieux et nous engager pour une plus grande transparence et dialogue sur la route ».

Les Game Awards accueillent généralement un grand nombre d’annonces pour les jeux à venir – au point où l’événement est plus connu pour les bandes-annonces que pour les récompenses. L’événement de cette année aura lieu le 10 décembre.

La date de sortie de Halo Infinite est actuellement fixée à 2021, bien qu’il n’y ait pas encore de date plus précise que cela.