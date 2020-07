Halo Infinite: le multijoueur serait un jeu gratuit

Image via Microsoft

Quelle que soit l’année, un nouveau jeu Halo parvient toujours à unir les fans de Xbox dans la guerre incessante des consoles.

Halo Infinite L’art de la boîte vient d’être révélé la semaine dernière, et il y a déjà de nouveaux développements sur le système monétaire potentiel du jeu. Une liste du jeu créée par Smyths Toys, un détaillant, présentait une «expérience multijoueur gratuite révolutionnaire» comme description de Halo infini.

La liste a été supprimée peu de temps après que les fans de Xbox l’aient découverte, mais l’initié Xbox Klobrille a confirmé la nature gratuite du mode de jeu multijoueur et d’autres fonctionnalités qui intéressaient le plus les fans.

Puisque tout le monde couvre ce sujet, je pourrais aussi continuer. – Le mode multijoueur Halo Infinite sera gratuit – Arena vise 120 ips sur Xbox Series X – Système Battle Pass – Options de personnalisation totalement nouvelles pour Halo Halo sera * énorme * .https: //t.co/5py6tOeids pic.twitter.com/i7HOnsLH1D – Klobrille (@klobrille) 31 juillet 2020

La capacité de 120 images par seconde (FPS) de la Xbox Series X est connue depuis le blog de Microsoft de février, et il semble Halo Infinite Le mode de jeu multijoueur cherche également à en tirer pleinement parti.

Halo Infinite Le mode campagne aurait été exécuté sur 60 FPS, et le multijoueur se séparant du jeu de base à la fois avec un prix et en termes de performances peut indiquer des plans pour une éventuelle scène concurrentielle multiplateforme pour Halo infini.

Activision a suivi une approche similaire avec Call of Duty: Modern Warfare et a publié Warzone en tant que mode de jeu gratuit et autonome dans le jeu de base. La décision s’est avérée être un grand succès, et Halo suivant un chemin similaire peut considérablement augmenter le nombre de joueurs du jeu avec plus de personnes qui l’essaient.

Halo infini devrait sortir sur les tablettes plus tard cette année sur PC, Xbox Series X et Xbox One, il ne reste donc que quelques mois à Xbox Game Studios pour confirmer ou infirmer ces affirmations. Le jeu sera disponible à l’achat sur Steam et Microsoft Store.

