Halo Infinite est «quelque part entre» un monde ouvert et Halo traditionnel

in

Halo Infinite a fait ses débuts dans le gameplay dans le cadre de la Xbox Games Showcase aujourd’hui, et entre les environnements massifs et les écrans de carte de style monde ouvert faisant allusion à des sous-quêtes, il semblait que nous pourrions avoir la vision de Halo sur Skyrim – mais pas tout à fait. Halo Infinite est «quelque part entre» une expérience Halo traditionnelle et un monde complètement ouvert.

Lorsqu’on lui a demandé si Infinite comporterait un anneau Halo contigu en monde ouvert ou des zones discrètes, Paul Crocker de 343 a déclaré lors d’une session de questions-réponses avec la presse que «c’est quelque part entre les deux. Nous avons beaucoup de choses que nous n’avons pas montrées aujourd’hui. Nous essayons de construire notre monde ouvert et expansif où le joueur peut explorer, comme nous l’avons déjà dit. Il y a aussi beaucoup de choses qui proviennent de tous vos souvenirs de Halo classique dans la façon dont nous aménageons certains de nos espaces et où vous trouvez vos secrets. Vous découvrirez tout cela lorsque vous pourrez jouer au jeu. »

Crocker dit que la campagne est «plus grande que nos deux jeux précédents combinés, mais c’est intrinsèquement Halo dans la façon dont nous l’avons abordée. Notre objectif n’était pas de créer d’autres types de jeux que vous avez vus, c’était de faire la meilleure expérience Halo, et de tout prendre pour être Halo et de le mettre sur le ring et de faire l’expérience que les gens ont réclamé. . »

Vous pouvez revoir le gameplay de cette campagne ci-dessous.

343 n’est clairement pas encore prêt à analyser complètement les détails avant la date de sortie de Halo Infinite. Le studio a publiquement noté que des détails sur le multijoueur arriveraient dans le futur, et lors de notre session de questions-réponses, les développeurs étaient réticents à parler de détails sur tout ce qui était montré dans la démo.

Partager : Tweet