Halo Infinite arrive sur Steam

Le prochain épisode de la franchise Halo sera disponible à l’achat via le magasin Steam de Valve. Depuis que Halo Infinite a été révélé en 2018, nous savions que le jeu FPS arriverait sur PC, mais les détails sur les vitrines n’étaient pas aussi clairs.

La page Halo Infinite Steam est un peu vide pour le moment, bien que cela soit prévisible. Aucun prix ou option de précommande n’est disponible, mais vous pouvez ajouter le prochain jeu PC à votre liste de souhaits. En dehors de cela, c’est un résumé assez simple de ce que vous attendez d’un jeu Halo. Un mode campagne verra des grognements de bataille de Master Chief sur un anneau Halo, le multijoueur revient bien que nous devions attendre à une date ultérieure pour en voir plus, et le mode Forge revient pour que les joueurs puissent être occupés à créer de nouvelles cartes et modes de jeu – ou dans mon cas, Duck Hunt.

Nous avons eu notre premier aperçu du gameplay de Halo Infinite hier soir et même si cela ressemble à un Halo classique, certaines choses se sont démarquées. La bande-annonce donne l’impression que nous obtenons un jeu de mots ouverts Halo Infinite, mais Paul Crocker de 343 nous a depuis clarifié que c’était «quelque part entre» cela et Halo traditionnel. Nous avons également eu un aperçu de la boîte à outils de Masterchief, qui implique un grappin qu’il peut utiliser pour se tirer vers des ennemis ou lui apporter des objets.

Heureusement, nous avons également aperçu une collection d’armes à feu Halo Infinite à la fois anciennes et nouvelles, ce qui devrait conduire à un mélange décent entre nostalgie et armes fraîches à essayer. Je peux même renoncer à devenir invisible et à courir avec un fusil de chasse, ou je ne le ferai pas.

La date de sortie de Halo Infinite est encore loin. Si vous avez besoin de quelque chose pour vous occuper en attendant, nous avons rassemblé les meilleurs nouveaux jeux PC en 2020, vous pouvez donc en choisir beaucoup.

