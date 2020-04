Halo Co-Creator excité pour PlayStation 5 Tech Solid-State

L’une des plus grandes avancées technologiques de la PlayStation 5 attire l’attention des développeurs et des fans. Un de ces créateurs de jeux, qui se trouve être le co-créateur de l’original Halo et le tireur à venir Désintégration, a même déclaré que la technologie à semi-conducteurs du matériel « fera une énorme différence ». Ancien directeur artistique de Bungie et Halo le co-créateur Marcus Lehto a parlé à VideoGameChronicle du prochain jeu de son studio et des façons dont la technologie à semi-conducteurs affectera le processus de développement à l’avenir.

Une tonne de nouveaux détails sont apparus en ce qui concerne l’architecture interne de la PS5 grâce à la conversation en streaming GDC de Mark Cerny qui a été diffusée le mois dernier. Cerny a parlé du potentiel du matériel et a donné des exemples, comme le disque dur de la PS4 prenant environ 20 secondes pour charger 1 Go de données, tandis que le SSD pour la PS5 permettra à 2 Go de se charger en 0,27 seconde. Il a également été noté que la PlayStation 5 hébergera 825 Go de stockage interne sur un disque SSD.

Et bien que la PS5 et la Xbox Series X disposent toutes deux de ces SSD personnalisés de haute puissance, la PlayStation aurait le double de celle de la série X en ce qui concerne le débit brut basé sur son architecture et sa conception personnalisées particulières. VGC a interrogé Lehto sur ce saut de puissance, disant qu’il était enthousiasmé par la perspective d’une telle puissance brute. «Cela fera une énorme différence et ouvrira la porte à un contenu plus vaste qui peut être diffusé beaucoup plus rapidement. Les joueurs n’attendront pas sur les écrans de chargement et nous n’aurons pas à cacher le chargement derrière les cinématiques et ce genre de choses. «

Le bond en puissance matérielle met en évidence la durée du cycle de console le plus récent et le nombre de sauts en cours réalisés pendant cette période. «Ces plateformes existent depuis quoi, sept ans? Développer pour eux, c’est comme développer pour les machines à l’âge de pierre », a déclaré Lehto.

Bien sûr, cela tient en grande partie au type de conjecture que les consommateurs ont l’habitude d’entendre avant même que le matériel ne soit presque entre les mains des fans. Il semble que hier, les médias ont parlé du moteur d’émotion de la PlayStation 2 permettant à votre console de parler à votre cuisine ou de contrôler des missiles militaires. Eh bien, ce deuxième est certainement vrai, mais tout de même, il y a beaucoup d’hyperbole dans le fait de parler de nouveau matériel. Seul le temps – et une date de sortie PS5 – dira vraiment si la puissance est un saut majeur ou tout simplement plus de discours.