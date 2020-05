Halloween Twitter Watch Party à venir vendredi avec Jamie Lee Curtis

Halloween, la version 2018, va recevoir une Twitter Watch Party ce vendredi. Universal Pictures commencera une série de Twitter Watch Parties pour les trois prochains vendredis, en commençant par Halloween cette semaine, Apollo 13 le 23 mai et se terminant par Le club du petit-déjeuner le 30 mai. Le 2018 Twitter Twitter Watch Along présentera des commentaires en cours sur le film de la star Jamie Lee Curtis et directeur David Gordon Green. D’autres membres de la distribution et de l’équipe vont également participer, tels que John Carpenter, Chef Blumhouse Jason Blum, Judy Greer, James Jude Courtney, et Nick Castle.

« Personne ne fait d’horreur comme Blumhouse et Michael Myers. Rejoignez la société de production spécialisée dans l’horreur alors qu’ils regardent le retour de Halloween aux côtés du réalisateur du film David Gordon Green, Jamie Lee Curtis et d’invités spéciaux, dont John Carpenter, Jason Blum, Judy Greer, James Jude Courtney et Nick Castle. Jamie Lee Curtis revient à son rôle emblématique de Laurie Strode, qui vient à sa confrontation finale avec Michael Myers, la figure masquée qui la hante depuis qu’elle a échappé de peu à sa folie meurtrière la nuit d’Halloween il y a quatre décennies. Halloween est présenté par Universal Pictures, Miramax, Blumhouse Productions et Trancas International Films. «

Je suis très impatient de cela en tant que fan de la franchise et d’entendre quelques trucs en coulisses de l’ensemble. Le reste de Halloween la tradition est assez bien connue de nos jours, mais ce film et ses suites qui sortiront au cours des deux prochaines années n’obtiendront pas le genre de saleté de baseball que ces originaux avaient. C’est pourquoi j’ai les doigts croisés pour des trucs sympas que nous n’avons pas encore entendus au cours de cela, trop de ces soirées horlogères finissent simplement par être « Homme, c’est amusant! » sans une tonne de viande sur les os.

