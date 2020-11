Halloween tue le producteur Ryan Friemann pas sûr de l’avenir de la franchise

Halloween tue ne sortira peut-être pas avant 2021, mais c’est le titre du troisième film de cette trilogie actuelle qui fait vibrer les fans ces derniers mois. Halloween tue complètera la trilogie en 2022, et pour autant que le titre taquine, c’est tout, les gars. Michael Myers ne sera finalement plus. Ou le fera-t-il? Qui sait, ils n’auront probablement jamais fini de les fabriquer. Dans une discussion récente avec ComicBook.com, producteur de la série Ryan Friemann taquiné qu’ils ne savent pas vraiment où la série ira après Halloween tue et Halloween se termine. Voici ce qu’il avait à dire sur l’avenir de la franchise.

Halloween peut être un terrain de jeu pour les cinéastes

« Je n’ai pas pensé aussi loin. En ce moment, nous sommes au milieu de ce que nous considérons comme le [director] Trilogie de David Gordon Green. Et l’histoire, comme avec les films de Rob Zombie, avait ces petites ramifications. Ils avaient fait Halloween III: Saison de la sorcière à l’époque, c’est comme si nous vivions dans l’instant avec ces films qui ont du succès, et nous verrons où cela se passe à partir de là. J’espère qu’il y a une expérience théâtrale. L’avenir est toujours en place, mais pour l’instant, oui. Ça parle juste à moi et à Malek [Akkad]. «

On dirait que ce qu’ils prévoient de faire est peut-être de continuer la série en tant que projecteur. Différents cinéastes apportent leur vision de Michael et Halloween à l’écran tout en ignorant en quelque sorte la continuité qu’ils souhaitent. Ce serait bien pour moi. La série a toujours joué assez vite et lâche avec ce qui « compte » de toute façon, avec même la nouvelle trilogie ignorant tout sauf l’Halloween original de 1978, y compris le retour de Michael et Laurie étant frère et sœur. Heureusement, Halloween tue reste à l’écart de cela aussi. La dernière fois que nous avons quitté Michael Myers, il brûlait vif dans la maison isolée de Laurie Strode (Jamie Lee Curtis), qui s’échappait à l’arrière d’une camionnette avec sa fille (Judy Greer) et petite-fille (Andy Matichak). Les fans étaient censés avoir déjà vu ce qui se passerait Halloween tue il y a quelques semaines, mais la pandémie avait d’autres idées. Voici le dernier trailer qu’ils ont fait leurs débuts la semaine dernière lors du BlumFest.

Halloween tue, avec Jamie Lee Curtis, Judy Greer et Andi Matichak de retour, avec Robert Longstreet, Charles Cyphers, Anthony Michael Hall, Kyle Richards, Nancy Stephens, et James Jude Courtney, ouvre en salles le 15 octobre 2021.

