Halloween Kills Trailer sortira quand Hollywood s’installera

Halloween les fans ont rongé le bit pour quoi que ce soit du prochain film de la série Halloween tue. Blumhouse garde un couvercle étanche sur les choses en ce moment, et il s’avère qu’il y a une raison à cela. Jason Blum a expliqué dans un long Q&A avec des fans de Fandom que bien que le film soit encore prévu pour le 16 octobre, ils ne savent tout simplement pas à quoi ressemblera le paysage hollywoodien en octobre. Ils veulent donc attendre pour accélérer la promotion du film jusqu’à ce qu’ils soient sûrs de pouvoir atteindre cette date. De cette façon, Halloween les fans ne reçoivent pas tout ça, puis aucun film ne sort. Vous pouvez lire ses citations sur la bande-annonce et la suite elle-même ci-dessous.

« La raison [a trailer] n’est pas encore sorti parce que nous ne savons pas à quoi le monde va ressembler en octobre. En ce moment, nous prévoyons toujours de sortir le film en octobre, mais s’il n’y a aucun moyen de le sortir [theatrically], alors nous ne sommes pas sûrs. Nous n’allons donc pas sortir la bande-annonce tant que nous ne serons pas vraiment sûrs quand les gens vont voir le film. Voilà donc le hold-up. Mais nous avons une grande bande-annonce et un grand film, et j’ai hâte que tout le monde le voie. «

« C’est toujours génial, et il y a tellement d’amour pour la franchise. L’idée de John Carpenter était une si bonne idée, et c’est incroyable qu’elle continue. L’interprétation de David Gordon Green du film avec ce qu’il a fait le premier Halloween que nous avons fait, j’en suis vraiment fier. Je pense qu’il a parcouru la ligne parfaite de ramener assez de ce que l’original Halloween c’était comme ça mais aussi de le faire nouveau, donc c’était une découverte et ça valait le coup d’être vu, et je pense qu’il refait ça sur notre deuxième film. «

Comme quiconque est un fan géant, j’aime et je déteste cette réponse. Je meurs d’envie pour certaines images du film, car j’ai adoré la version de Michael que nous avons eue dans le film de 2018. Il était comme un requin, attaquant sans réfléchir, sans remords, passant d’une personne à l’autre. C’était exactement ce qu’il fallait. En espérant qu’ils continuent sur cette lancée avec Halloween tue.

Le post Halloween Kills Trailer sortira lorsque Hollywood s’installe est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.