Halloween Kills projeté tôt pour un fan en phase terminale cette année – / Film

le Halloween La franchise nous a apporté beaucoup d’horreur au fil des ans, mais cette année, elle a apporté de la joie à un super fan en phase terminale qui a reçu une bénédiction douce-amère du réalisateur David Gordon Green et icône slasher Jamie Lee Curtis.

Anthony Woodle est un super fan d’horreur et un réalisateur en herbe qui a reçu un diagnostic de cancer de l’œsophage de stade IV en 2019. Cela signifie qu’il n’allait pas pouvoir voir Halloween tue, la prochaine tranche de la franchise revigorée qui devait sortir en salles cette année, mais qui a fini par être repoussée jusqu’en octobre 2021. Mais grâce aux efforts d’un ami proche, Woodle n’a pas seulement pu projeter Halloween tue avant son décès, mais ses derniers instants ont été rendus encore plus spéciaux par Curtis elle-même.

Woodle et sa petite amie étaient fiancés à Halloween en 2016, mais il a reçu de très mauvaises nouvelles en 2019 lorsqu’il a découvert qu’il avait un cancer de l’œsophage de stade IV. Sachant qu’il ne lui restait que peu de temps avant la fin de cette bataille, l’employeur et ami de Woodle, un propriétaire de cinéma à Charleston, en Caroline du Sud, nommé Paul Brown, a contacté Rough House Productions, la société formée par David Gordon Green, Jody Hill. et Danny McBride, producteurs du nouveau Halloween suites. Brown espérait que son ami pourrait voir Halloween tue après le report du film en octobre 2021. Non seulement il a réalisé son souhait, mais Jamie Lee Curtis a fait quelque chose de plus pour lui.

The Post et Courier (via Deadline) ont appris qu’après la projection de Rough House Productions Halloween tue tôt pour Woodle et sa petite amie de longue date, Emilee, ils ont mis en relation le joueur de 29 ans avec Jamie Lee Curtis, et les deux ont eu une belle conversation sur le nouveau film, sa santé en difficulté et son intention de se marier avant qu’il ne soit trop tard. En plus d’envoyer un colis contenant un couteau dédicacé du film, Curtis, qui est un ministre ordonné, a offert d’épouser Woodle à l’amour de sa vie.

Bien que Woodle et sa femme aient l’intention de se marier à Halloween, la cérémonie était prévue pour le 13 septembre, qui était malheureusement le jour où la santé de Woodle s’était considérablement détériorée, le laissant inconscient au lit mais entouré de ses proches. La cérémonie s’est déroulée à 22h30 ce soir-là, et Curtis a offert ces beaux mots au téléphone:

«Anthony et Emilee, tout ce qui est promis, c’est ce moment. Nous vivons et nous aimons en ce moment. Que les bénédictions de Dieu reposent sur vous, que sa paix demeure avec vous, que son esprit illumine votre cœur maintenant, en ce moment. Avec le pouvoir que m’investit Internet, j’ai le grand plaisir de vous dire que vous êtes maintenant des personnes mariées. »

Avec ses derniers voeux exaucés, Woodle est décédé à 23 h 17.

Cette année a été brutale lorsqu’il s’agit de perdre des êtres chers. Ce genre d’histoires touchantes et douces-amères est agréable à entendre alors que tant d’autres n’ont pas toujours la chance de partager de telles expériences lorsque la mort frappe à leur porte. David Gordon Green et Jamie Lee Curtis n’ont pas à faire des choses comme ça, mais ce sont le genre de bonnes actions qui brillent dans un monde fatigué. Vous pouvez en savoir plus sur la vie de Woodle, son amour d’Halloween et ses contributions à des œuvres caritatives au Post et au Courier.

