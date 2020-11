Halloween Kills Judy Greer propose une mise à jour courte mais passionnante sur Karen Strode

Joli, génial, non? Parce que pendant les années 2018 Halloween le film était axé sur Laurie Strode et sa famille, Halloween tue fera de la ville entière de Haddonfield un personnage. Le casting est rempli de personnages de retour de l’original de John Carpenter, y compris une poignée d’acteurs originaux. Cela inclut Kyle Richards, Nancy Stephens et Charles Cypher qui reviennent tous à leurs rôles emblématiques. L’ensemble comprendra également une version adulte des personnages Tommy Doyle et Lonnie Elam, interprétés respectivement par Anthony Michael Hall et Robert Longstreet.