Halloween Kills: Jamie Lee Curtis est couvert d’ecchymoses dans la photo de tournage

Halloween tueLe casting montre à quel point l’hommage et l’attention sont accordés aux JO Halloween, avec une tonne de personnages bien-aimés retournant à la propriété et s’armant pour affronter The Shape eux-mêmes. Les acteurs Nancy Stephens, Kyle Richards et Charles Cyphers reprendront tous leurs rôles de ce film, jouant respectivement Marion Chambers, Lindsay Wallace et Sheriff Brackett. De plus, des versions pour adultes de Tommy Doyle et Lonnie Elam seront respectivement jouées par Anthony Michael Hall et Robert Longstreet.