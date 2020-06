Halloween Kills était « amusant à faire », déclare la star Judy Greer

Halloween tue est encore prévu de venir au cinéma en octobre pour l’instant, et star Judy Greer était récemment sur Entertainment Tonight et a parlé du nouveau film de Michael Myers et de ce que c’est que de filmer l’horreur de quelqu’un qui l’a largement évité toute sa carrière. À ce stade, nous n’avons rien vu du tout Halloween tue, tout ce que nous savons, c’est que le film est tourné et qu’il devrait sortir le 16 octobre. Restera-t-il là? Personne ne le sait du tout, mais les commentaires de Greer m’excitent encore plus, c’est certain.

Halloween Kills devrait être amusant

« J’étais toujours à bout de souffle », a expliqué Greer à Divertissement ce soir. « Dans ce premier film, nous disions bonjour à notre ancien public, puis nous nous présentions à notre nouveau public, comme la génération qui ne connaissait peut-être pas l’original. Et dans ce film, nous sautons dedans, si vous attrapez mon J’ai appris à quel point c’est amusant de les faire « , a admis l’actrice. « La minute où vous criez coupée dans un film d’horreur, tout le monde se dit » Oh mon dieu, c’était trop cool » Nous essayons tous de le rendre aussi effrayant et plein de suspense que possible. C’est vraiment très amusant. Je suis impatient d’en faire plus. J’espère pouvoir faire plus de films d’horreur. «

Eh bien, j’espère qu’elle ne mourra pas dans celui-ci pour qu’elle puisse être Fin de l’Halloween en 2021. S’ils devaient retarder la deuxième partie, suis-je le seul à penser qu’il serait bon pour eux de sortir les deux en même temps avec une double fonctionnalité douce? Non? Je pense que ce serait plutôt cool.

Halloween tue, avec Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andy Matichak, Robert Longstreet, Charles Cyphers, Anthony Michael Hall, Kyle Richards, Nancy Stephens, et James Jude Courtney ouvre le 16 octobre 2020.

Le post Halloween Kills était « amusant à faire », explique la star de Judy Greer, apparue en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.