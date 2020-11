Haller de West Ham fait encore plus de misère à Sheffield United – Football

in

L’attaquant de West Ham United, Sébastien Haller, a condamné Sheffield United à une défaite 1-0 à domicile en Premier League dimanche, ce qui les laisse enracinés au bas du classement avec un seul point après neuf matchs.

Bien que les visiteurs aient dominé la possession dans les 45 premières minutes, les Blades ont créé plusieurs opportunités avec l’attaquant Oliver McBurnie qui se rapprochait avec une tête qui a forcé un bon arrêt de Lukasz Fabianski.

Leur finition inutile a été punie à la 56e minute alors que West Ham a remporté le ballon au milieu de terrain et l’a travaillé jusqu’à l’attaquant français d’origine ivoirienne Haller, qui a percé un tir tonitruant dans le coin supérieur du bout des doigts d’Aaron Ramsdale.

Haller a eu une chance de doubler l’avantage de son équipe, mais il a en quelque sorte gonflé son premier tir du centre d’Arthur Masuaku, dirigeant le ballon loin de la cible à la 70e minute.

Declan Rice de West Ham aurait pu mettre le jeu hors de doute trois minutes plus tard, mais sa tête du coin d’Aaron Cresswell a heurté les boiseries et a rebondi en sécurité.

Buteur de six buts en championnat la saison dernière, l’attaquant écossais McBurnie n’a pas encore ouvert son compte ce trimestre, mais sa capacité aérienne et sa course infatigable ont causé des problèmes tout au long alors que Sheffield United se précipitait à la recherche d’un égaliseur.

Il a finalement battu Fabianski à la 75e minute, mais son tir du pied gauche a touché la barre transversale alors que West Ham s’accrochait à une victoire qui les hissait à la huitième place avec 14 points.

Les Blades restent en bas après avoir marqué seulement quatre buts en championnat, et l’ailier George Baldock n’a pas pu cacher sa déception au coup de sifflet final.

«C’est notre histoire de la saison – bon box-to-box, mais ne pas tenter notre chance. Il n’y a pas que les attaquants, il nous manque ce dernier morceau et cela nous coûte pour le moment », a-t-il déclaré à Sky Sports.

