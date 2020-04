Half Truth – Nous interviewons le créateur de MTG, Richard Garfield

Pour moi, la partie la plus difficile a été d’écrire des questions – et plus précisément – d’apprendre à écrire de bonnes questions. Le cadre de toutes les cartes étant à choix multiples, et ayant 3 vraies et 3 fausses réponses était assez puissant et il a fallu un certain temps pour comprendre toutes les choses qui pouvaient être faites avec. D’un autre côté – c’était finalement le plus amusant aussi. Venir avec des questions vraiment amusantes, et voir celles que Ken et d’autres ont posées était une explosion.