Half-Life, 3 heures de commentaires du développeur

in

Depuis The Orange Box, Valve a emballé beaucoup de ses jeux avec les commentaires des développeurs, avec des informations fascinantes sur la façon dont le studio crée des jeux. Valve n’avait pas fait beaucoup de jeux dans les années qui ont précédé Half-Life: Alyx, ce qui le rendait d’autant plus décevant que le titre VR livré sans commentaire – mais maintenant, Alyx est enfin rempli d’informations de développeur.

Les commentaires des développeurs sont désormais disponibles dans le cadre d’une mise à jour gratuite de Half-Life: Alyx. Comme pour les itérations précédentes de la fonctionnalité, vous trouverez des nœuds tout en explorant les niveaux qui vous permettent de déclencher des voix off de l’équipe de développement – bien qu’ici vous les activez en prenant et en mettant une paire d’écouteurs. Il y a 147 nœuds couvrant plus de trois heures de commentaires audio.

Le commentaire était censé être au lancement, mais le verrouillage du COVID-19 a débuté juste au moment de la sortie de Half-Life: Alyx, de sorte que l’équipe n’a pas pu enregistrer la voix off à temps. «Comme une grande partie du monde, nous travaillons tous à domicile», déclare Valve dans l’annonce, «ce qui signifie qu’au lieu d’utiliser notre confortable studio d’enregistrement de haute qualité au bureau, nous avons enregistré nos commentaires dans des placards et couvrent les forts autour du grand Seattle.

Vous pouvez avoir une idée de ce que le commentaire couvrira dans la vidéo ci-dessous. (Oui, la physique des fluides est couverte.)

Pour d’autres grands jeux VR, vous pouvez suivre ce lien.