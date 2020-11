Half-Life 2: E2 a une nouvelle réalisation alors que Gaben a lancé un gnome dans l’espace

Un peu plus de 13 ans après sa sortie, Half-Life 2: Episode 2 a un nouveau succès que vous n’aurez pas à déployer pour le déverrouiller. Pourquoi? Parce que le chef de Valve, Gabe Newell, a réussi à lancer dans l’espace le bien-aimé Gnome Chompski du vieux jeu PC.

L’exploit s’appelle «Gnome Along» et se lit comme suit: «Si vous lisez cet exploit, Gabe Newell a réussi à lancer Gnome Chompski dans l’espace». C’est une finale durable à la récente campagne de charité de Newell où il s’est engagé à faire un don de 1 $ à la Starship Foundation – un hôpital pour enfants à Auckland, en Nouvelle-Zélande – pour chaque personne qui s’est connectée pour voir l’ornement de jardin être lancé dans l’espace via le livestream de Rocket Lab ou Twitch. canal. L’événement lui-même était une collaboration entre The Heart of Racing, Rocket Lab et le fabricant d’effets spéciaux, d’accessoires et de décors du Seigneur des Anneaux Weta Workshop. Comme vous pouvez l’imaginer, ce fut un succès, et le bibelot est maintenant en orbite.

Half-Life n’a pas été le seul jeu Valve à avoir obtenu un exploit pour marquer l’occasion, car Left 4 Dead a également obtenu le même. Le gnome spatial apparaît dans les deux jeux de différentes manières, mais il est surtout tristement célèbre pour les réalisations auxquelles il est lié. Dans Half-Life 2: Episode 2, vous pourriez débloquer un exploit appelé Little Rocket Man si vous parveniez à transporter le nain de jardin depuis le début du jeu vers une fusée vers la fin.

Quant à Left 4 Dead, vous pourriez en obtenir un appelé Guardin ‘Gnome si vous parveniez à transporter le petit bonhomme dans un hélicoptère de sauvetage. C’est aussi assez éloigné, à juste titre.

« Bienvenue dans l’espace! » pic.twitter.com/sezajcrZo0 – Marc Laidlaw (@marc_laidlaw) 20 novembre 2020

Si vous avez été hors de la boucle, Gaben est en Nouvelle-Zélande depuis mars de cette année. Il avait visité le pays lorsque la pandémie de COVID-19 a éclaté dans le monde. Lancement de gnomes dans l’espace mis à part, il a été assez occupé! Il a créé une équipe de course automobile basée en Nouvelle-Zélande pour collecter des fonds pour Starship et a organisé un concert gratuit de remerciement pour, euh, remercier tout le monde dans le pays pour son hospitalité.

Partager : Tweet