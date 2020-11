Haley Moore se remet de l’intimidation, tournée LPGA

Haley Moore n’oubliera jamais la photo. C’était en avril 2019 lorsqu’elle se tenait sur le 16e tee à Augusta National, domicile des Masters, à 156 mètres du drapeau avec un fer court dans ses mains et regardait le ballon prendre son envol.

Il a atterri à quelques mètres à gauche du trou sur le green en forte pente et la gravité a fait le reste, la balle a finalement roulé jusqu’à un arrêt assez proche pour un birdie tap-in. Moore a souri pendant toute sa marche vers le green, les fans qui bordaient tous les côtés du trou rugissant de joie et d’appréciation.

Aucun intimidateur n’était en vue.

« C’était assez emblématique », a déclaré Moore.

Il en va de même pour son histoire.

Moore est une recrue du LPGA Tour de 22 ans originaire du sud de la Californie. Elle a réussi le putt gagnant en séries éliminatoires pour remporter le championnat NCAA 2018 pour l’Arizona et s’est qualifiée pour le premier tournoi national amateur féminin d’Augusta l’année dernière. Elle a également eu des problèmes de poids et d’estime de soi pendant une grande partie de sa vie. Les intimidateurs la traitaient de grosse, prenaient ses affaires, endommageaient ses biens personnels.

Haley Moore (Getty)

Moore ne se cache pas de ces moments ou de la douleur qu’ils ont causée – ou encore causent. Au lieu de cela, elle parle ouvertement de son histoire, partageant ce qu’elle a vécu et comment cela ne l’a pas empêchée d’atteindre l’objectif de jouer sur la tournée LPGA.

Sa raison est simple: elle pense qu’elle peut aider les autres.

« Aujourd’hui, les gens ont encore du mal à être intimidés par les gens », a déclaré Moore. « Et certaines des personnes victimes d’intimidation, elles n’ont vraiment pas été capables de changer leur vie. Je pense qu’en racontant mon histoire, ce que j’ai fait et comment je l’ai surmontée, je pense que je peux essayer de changer cette vie. L’intimidation est quelque chose qui ne devrait jamais être autorisé – et je veux y mettre un terme. «

Elle sait que c’est probablement une quête futile. Il y aura toujours quelqu’un avec une remarque sarcastique en passant, quelqu’un avec une insulte sur les réseaux sociaux. Mais elle sait aussi qu’elle aide les gens simplement en étant assez forte pour raconter son histoire.

Le golf est devenu son refuge après avoir été un jour accompagné de membres de sa famille sur un practice. Avant longtemps, elle est devenue accro, remportant des tournois de jeunes et échappant aux antagonistes à l’école en pratiquant de longues heures.

John Daly, la double gagnante majeure, a tweeté à Moore et lui a donné des mots d’encouragement. Et la vétéran de la LPGA, Brittany Lincicome, a déclaré qu’elle soutenait également Moore.

Haley Moore (Getty)

« Je suis tellement reconnaissante qu’elle a raconté son histoire », a déclaré Lincicome la semaine dernière en regardant Moore terminer une ronde d’entraînement. « Beaucoup de gens traversent des choses et ils le gardent parfois, mais je suis tellement reconnaissant qu’elle ait raconté son histoire. Elle l’a fait savoir. Cela va certainement aider un enfant à surmonter quelque chose et même les adultes peuvent traverser des choses. comme les enfants peuvent. «

Moore n’est pas encore là où elle veut être au golf; son année recrue a été remplie de hauts et de bas.

Elle a joué dans 11 événements de la LPGA jusqu’à présent cette saison, cassant la parité en seulement six des 30 tours et gagnant 20686 $ – bon pour la 124e place sur la liste d’argent de la saison et pas exactement le type de chèques que les pros espèrent encaisser.

Entrez Brian Speciale dans son histoire.

Speciale et son frère Michael ont eu l’idée il y a quelques années d’un sweat-shirt surdimensionné fabriqué à partir du même matériau que celui utilisé pour fabriquer des couvertures. Avec cela, leur entreprise – The Comfy – a été inventée. Ils ont eu une pause lorsque leur idée a été appuyée sur « Shark Tank », l’émission qui peut propulser les entrepreneurs dans le grand temps. Et vers le milieu de l’année dernière, après que Moore eut rendu public son histoire d’intimidation, Speciale vient de la trouver en ligne.

«Je ne savais rien à propos de Haley, mais juste en lisant son histoire, en voyant la lutte qu’elle a traversée pendant si longtemps, puis en la voyant là-bas, vous savez essentiellement mettre ces choses derrière elle ou de côté et essayer de réussir au golf professionnel, je me suis dit: « Wow, c’est assez incroyable » « , a déclaré Speciale. «Alors, mon frère et moi, nous avons juste décidé que si l’occasion se présentait un jour d’aider quelqu’un comme Haley à vivre son rêve, nous allions le faire.

Une fois que l’entreprise a commencé à se développer, The Comfy a proposé à Moore à la fois un soutien financier et des vêtements à porter sur le parcours. Elle n’a pas besoin de se soucier de la façon de payer les vols et les hôtels pour le moment; tout ce dont elle a besoin, c’est son jeu.

Haley Moore (Getty)

La LPGA aide Moore à diffuser son histoire, et elle résonne.

Moore et sa mère, Michele, étaient sur un terrain de golf il y a quelques mois un samedi matin pour le petit-déjeuner et se trouvaient non loin de l’endroit où les enfants s’échauffaient pour un tournoi junior. Une mère et sa fille se sont approchées.

« Ils avaient reconnu Haley et ont juste commencé à parler », a déclaré Michele Moore. « J’ai adoré son histoire. Ils ne nous ont pas beaucoup posé de questions sur l’intimidation. Ils l’ont reconnue et ont adoré son histoire. Ils ont trouvé qu’elle était inspirante. »

Et pour Moore, ce sont les moments qui se sentent aussi bien que ces rugissements à Augusta National. Elle travaille sur son jeu. Elle travaille sur sa forme physique. Elle essaie désespérément d’éviter les sucreries. C’est tout un travail en cours, mais contrairement à ces jours de retour à l’école où ses sacs à dos étaient volés et remplis d’eau, elle sait que les gens la soutiennent.

« Je pense que ça a vraiment beaucoup changé », a déclaré Moore. « Surtout via les réseaux sociaux, j’ai reçu des messages de personnes qui m’ont dit comment elles étaient inspirées par mon histoire. Je veux partager mon histoire parce que j’en suis si loin et j’ai l’impression de partager ce que j’ai fait et comment je l’ai surmonté, je pense que ça peut vraiment motiver n’importe qui. «