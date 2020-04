Haikyuu Saison 5: DATE DE SORTIE, CAST, PLOT ET BEAUCOUP PLUS!

– Publicité –



Mises à jour de la saison 5 de Haikyuu: Si nous avons la saison cinq de Haikyuu, cette quarantaine deviendra si excitante. Mais Haikyuu ne libère pas avant la fin de la quarantaine. Une de nos séries animées préférées Haikyuu sera bientôt de retour sur les écrans.

Haikyuu Saison 5: DATE DE SORTIE

La saison cinq de Haikyuu devrait sortir au mois de juillet 2020. Mais la sortie a été retardée. Le retard est dû à la pandémie de coronavirus. Les fans doivent attendre un certain temps pour la saison cinq. Les créateurs de l’émission n’ont pas encore annoncé la nouvelle date de sortie. Nous vous mettrons à jour dès que nous recevrons des informations concernant le spectacle. Alors, continuez à lire pour d’autres mises à jour.

Haikyuu Saison 5: CAST

– Publicité –

La majorité de la distribution précédente revient. Nous entendrons à nouveau Shoyo Hinata exprimé par Ayumu Murase. Kaita Ishaikawo doublera pour Tobio Kageyama. Satoshi Hino doublera la voix de Daichi Sawamura et Koki Uchiyama doublera Kei Tsukishima.

Haikyuu Saison 5: PLOT

L’histoire du spectacle tourne autour de l’équipe de volley-ball de l’école et du lien qu’ils partagent. Hinata est le capitaine de l’équipe de volley-ball de l’école. Il développe un intérêt soudain pour ce match après avoir regardé un match de volley-ball sur sa télévision.

C’est la saison dernière. Il montre comment Hinata et son équipe ont surmonté ensemble divers défis et compétitions féroces. Mais, maintenant que l’équipe devient célèbre chaque jour qui passe, les problèmes deviennent plus importants. Et les concurrents deviennent durs pour eux.

À la fin de la saison quatre, nous voyons comment un nouveau garçon nommé Fukusumo fait son entrée dans l’équipe de volley-ball de l’école. Comme son entrée a apporté de nombreux changements dans l’équation du groupe, nous verrons comment l’équipe s’unit une fois de plus pour faire face à tous les défis et compétitions de la prochaine saison cinq.

– Publicité –