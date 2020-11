Hades, Left 4 Dead 2, Warcraft 3 et bien d’autres sont inscrits au calendrier AGDQ 2021

Une nouvelle année approche, et s’il reste encore à voir si la lumière symbolique de l’espoir du nouveau calendrier est justifiée, nous avons au moins un point positif sans équivoque pour janvier: le retour d’Awesome Games Done Quick, l’association caritative annuelle événement de speedrunning. Les organisateurs de GDQ ont dévoilé la liste complète des jeux pour l’événement de janvier, et comme toujours, il y a des choses très amusantes.

L’AGDQ 2021 débutera le 3 janvier et se terminera le 10 janvier et, comme toujours, soutiendra la Prevent Cancer Foundation. Comme pour SGDQ 2020, il s’agira d’un événement en ligne hébergé à distance, car chaque coureur diffuse ses flux depuis son domicile. Malgré le changement de format, SGDQ 2020 a toujours été un succès – le deuxième plus grand nombre de financements de l’histoire de l’événement estival – alors j’espère que l’AGDQ suivra.

La liste de jeux actuelle comprend des éléments comme une série d’armes d’Hadès, Last Stand et la campagne principale de Left 4 Dead 2, et une course Elf de la nuit à travers Warcraft 3: Reign of Chaos. Nous allons également obtenir une version coopérative complète de Diablo 3, ce qui devrait être excellent pour rendre l’attente de la date de sortie de Diablo 4 encore plus insupportable.

Vous pouvez voir la liste complète des jeux sur le site officiel.

Nous sommes encore à deux mois du début de l’événement, nous ne savons donc pas encore comment les courses seront programmées, et tout est bien sûr sujet à changement.

