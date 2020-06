Guy prend livraison de la nouvelle Volkswagen Polo; Il se renverse quelques secondes plus tard

Dans une tournure malheureuse de l’événement, ce type vient de prendre la livraison de sa nouvelle Volkswagen Polo mais n’a même pas pu la sortir des locaux du showroom.

Volkswagen a maintenant commencé les livraisons de BS6 Polo à travers le pays. Les variantes automatiques n’ont pas encore atteint la salle d’exposition car la production n’a pas commencé dans leur usine de Chakan. Cependant, avec une période d’attente très réduite, vous pouvez obtenir les variantes TSI et MPI avec une boîte de vitesses manuelle.

Vous pouvez voir ce type prendre la livraison de sa toute nouvelle Volkswagen Polo BS6. Il semble que ce soit la variante Highline Plus TSI, car vous pouvez voir la marque TSI mais pas de GT. En quelques secondes, vous pouvez voir qu’il enlève le poste de livraison dans sa nouvelle voiture. Tout semble normal et après 5 secondes, la voiture s’écrase sur un portail.

Nous ne savons pas exactement comment cela s’est produit. Il est possible que le conducteur ait perdu le contrôle ou simplement, il ne sait pas conduire correctement. Après avoir esquivé un autre nouveau Polo, il perd le contrôle et s’écrase dans la porte de la salle d’exposition. La vitesse semble être d’environ 30 km / h car l’impact est tel que la voiture a basculé. Certains fans disent également qu’il ne pouvait tout simplement pas gérer la puissance d’un moteur TSI.

Une chose est sûre, nous pouvons voir que l’impact sur la voiture n’est guère négligeable. De plus, le propriétaire est sorti rapidement de la voiture et est resté indemne. Polo est l’une des voitures à hayon les plus sûres en Inde, avec une cote de sécurité de 4 étoiles dans les tests de collision mondiaux NCAP. Il y a eu plusieurs accidents impliquant un Polo et tous les passagers sont restés en sécurité.

Avec la version BS6, Volkswagen a décidé de proposer le moteur TSI avec la variante Highline Plus et pas seulement avec les versions GT. Sous le capot, vous avez un moteur à essence turbo à trois cylindres de 1,0 litre qui produit 110 ch et 175 Nm de couple maximal. Polo est couplé à un MT à 6 vitesses et à un AT à 6 vitesses pour les variantes TSI et à un MT standard à 5 vitesses pour les variantes MPI.

Les prix de la BS6 Volkswagen Polo commencent à Rs 5,81 Lakhs jusqu’à Rs 9,59 Lakhs. Les variantes de TSI commencent à Rs 7.89 Lakhs, ce qui en fait un accord complet. La trappe chaude continue de rivaliser avec les goûts de Ford Freestyle, Hyundai i20, Maruti Swift, Honda Jazz, Maruti Baleno et Hyundai Grand i10 Nios Turbo.