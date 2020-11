Gulacsi fait don d’une prime à l’équipe nationale pour un enfant malade en Hongrie

Le gardien Peter Gulacsi du RB Leipzig a attiré l’attention sur la situation difficile d’un enfant gravement malade dans son pays d’origine hongroise et a lui-même fait don d’un «montant élevé à cinq chiffres».

Le joueur de 30 ans a donné à la famille de Zsombor, un an, son bonus d’équipe nationale.

Le garçon souffre d’amyotrophie spinale (SMA), une maladie héréditaire rare. Pour avoir une vie normale, il aura besoin d’un traitement spécial dans les mois à venir, dont le coût est actuellement d’environ deux millions de dollars. Les parents du garçon ont créé des pages de dons sur Facebook et Instagram.

« Nous sommes devenus parents nous-mêmes l’année dernière et pouvons mener une bonne vie », a déclaré Gulacsi: « Nous allons bien, heureusement notre fils aussi. Ma femme et moi voulons juste rendre quelque chose en retour. Le petit Zsombor a un enfant normal comme n’importe quel autre enfant. La vie mérite et nous voulons y jouer un rôle important. «