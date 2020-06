Guillermo del Toro & # 039; s Pinocchio: Ewan McGregor à Voice Jiminy Cricket

À la fin de 2018, nous avons appris qu’un des projets à jamais retardés de Guillermo del Toro arrivait enfin sur nos écrans sous une forme ou une autre. Il a été annoncé que son adaptation de Pinocchio serait un film en stop-motion et se dirigerait vers Netflix. Cependant, nous n’en avons pas beaucoup entendu parler depuis et c’était l’un de ces projets que tout le monde a en quelque sorte oublié. Il s’avère que nous avons des informations de casting que personne ne connaissait. Ewan McGregor a récemment fait une interview avec ACE Universe (via Fandom) et a révélé qu’il a non seulement un rôle dans le film mais qu’il exprime le seul et unique Jiminy Cricket.

« Je joue au Jiminy Cricket dans la version de Guillermo del Toro de Pinocchio. Sur lequel j’avais commencé à travailler avant mon départ pour New York, donc une partie de cela est enregistrée. Et bien sûr, il est animé en stop-motion, donc ça va leur prendre beaucoup de temps pour faire ce film. Mais ma première partie, qui enregistre son dialogue, est en quelque sorte terminée. Il peut y avoir ou non une chanson qui doit être enregistrée. Je ne suis pas sûr de pouvoir en discuter. «

Le stop-motion est un style d’animation qui devrait vraiment avoir plus d’amour et s’il y a quelqu’un qui peut le prendre et faire quelque chose de vraiment intéressant, ce serait del Toro. Nous savons déjà grâce à diverses productions de Laika que vous pouvez rendre le stop motion incroyablement beau et stylisé et nous sommes vraiment impatients de voir ce que del Toro propose. Pinocchio était initialement prévu pour une date de sortie 2021, mais compte tenu de tous les problèmes de production dans le sillage de COVID-19, personne ne sait vraiment ce qui va ou ne va pas faire sa date de sortie. Si le film est animé et qu’ils ont juste besoin des voix, peut-être qu’il fera sa date. S’il reste encore une tonne de travail de post-production? Peut être pas.

Le post Guillermo del Toro & # 039; s Pinocchio: Ewan McGregor à Voice Jiminy Cricket est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.