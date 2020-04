Guillermo del Toro Quarantine Watch List inspire plus à partager – / Film

Guillermo del Toro a toujours été une merveilleuse présence sur Twitter, partageant fréquemment son amour sans faille pour le cinéma, la télévision et son collaborateur fréquent Doug Jones. Mais après une période de silence pendant la quarantaine pandémique du coronavirus (COVID-19), del Toro s’est surpassé avec un énorme fil Twitter sur les nombreux livres et films qu’il consomme pour le faire passer sa quarantaine.

le Forme d’eau réalisateur, qui a pris une pause de tournage de son prochain Nightmare Alley, A invité ses collègues cinéastes et l’ensemble de Twitter à partager leurs propres listes de lecture et de surveillance, et a été rapidement répondu par des personnes comme Darren Aronofsky, Ava DuVernay, Rian Johnson, Ari Aster, et plus encore, culminant peut-être dans la meilleure liste de recommandations flottant gratuitement sur Internet.

Twitter peut être un mauvais endroit pour passer vos heures en quarantaine, car les mauvaises nouvelles et les émotions négatives peuvent être amplifiées lorsque tout le monde a trop de temps libre. Mais del Toro cherche à faire de Twitter un meilleur endroit, juste pour un peu.

« J’espère que cela peut concerner des choses que nous aimons », a déclaré del Toro sur Twitter. «Pas à propos des choses que nous détestons ou des choses qui nous pèsent. Nous ne pouvons pas répondre aux questions ouvertement, mais veuillez vous lire et vous répondre autant que possible. »

1/3 D’accord – c’est parti – juste quelques idées: j’espère que cela peut concerner des choses que nous aimons. Pas à propos des choses que nous détestons ou des choses qui nous pèsent. Nous ne pouvons pas répondre ouvertement aux questions, mais veuillez vous lire et vous répondre le plus possible. – Guillermo del Toro (@RealGDT) 20 avril 2020

Del Toro a donné le coup d’envoi dans un fil Twitter géant, dans lequel il a partagé qu’il avait diffusé de nombreux titres de Criterion Channel, y compris Gustaf Molander’s Visage de femme, Ermanno Olmi’s Il Postoet Celine Sciamma Enfance et Garçon manqué. Pendant ce temps, ses enfants se sont livrés à des «trucs pare-balles» tels que Chanter sous la pluie et Fenêtre arrière. Et del Toro a crié la télévision qu’il aimait aussi, y compris les chéris critiques Ozark et Tu ferais mieux d’appeler Saulet le plaisir coupable du Food Network Haché.

Immédiatement, del Toro a demandé à tout le monde de partager des choses qu’ils aimaient. De nombreux cinéastes de renom ont partagé leurs propres listes de surveillance. Docteur étrange réalisateur Scott Derickson a recommandé les effets d’Alex Garland sur la série de science-fiction Hulu Devs, tandis que Ava DuVernay a admis se livrer à des plaisirs coupables comme Notting Hill couplé avec le drame philosophique hongrois Le cheval de Turin. Ari Aster a regardé à nouveau Les Sopranos, Rian Johnson s’est trouvé surpris d’aimer Robert Altman 3 femmeset sans surprise, Aronofsky a beaucoup lu Henry David Thoreau.

Quand vous trouvez quelqu’un avec une sortie petite mais incroyablement profonde (sur le film, je peux penser à Jean Vigo, sur les livres, Harper Lee ou, d’une manière différente, Capote et sur la peinture, peut-être Vermeer), alors la promesse, la tentation, c’est pour vous attarder plus longtemps sur chaque pièce accessible. – Guillermo del Toro (@RealGDT) 20 avril 2020

Ou explorez Sciamma avec sa FILLE et TOMBOY. Ou regardez REDES ou Columbia Film Noir (certains Joseph H Lewis là-dedans!) Ou THE EXECUTIONER de Berlanga. Tellement de!! À mon avis, HD et Bluray sont du miel pur lors de la visualisation de films en noir et blanc. – Guillermo del Toro (@RealGDT) 20 avril 2020

J’ai adoré la troisième saison d’OZARK – Guillermo del Toro (@RealGDT) 20 avril 2020

L’émission de télévision que je ne peux pas recommander plus fortement est DEVS d’Alex Garland sur Hulu. C’est un thriller convaincant construit sur des théories des mondes de la science / philosophie très avancées – et les visuels sont magnifiques. Juste un spectacle incroyable. – N O S? ? JE ? ? ? ? ? ? O? S (@scottderrickson) 20 avril 2020

gdt agréable de parler. j’ai rattrapé beaucoup de classiques. regardé jusqu’à présent: barton fink, amelie, roshaman, total rappeler (original). lecture: thoreau walden et pablo neruda. écouter: KMLN et schubert. est en quarantaine depuis 40 jours. https://t.co/sv2XtVsWbO – darren aronofsky (@DarrenAronofsky) 20 avril 2020

J’ai revu la saison 3 de Sopranos, qui est une œuvre d’art suprême. J’ai également revu la version télévisée de «Scènes d’un mariage». Cela a été un réconfort de regarder deux personnes morbidement désenchantées se décimer dans le confort et l’intimité de LEURS maisons. – Ari Aster (@AriAster) 20 avril 2020

Et « Notting Hill ». Je veux dire, dois-je en dire plus? Je l’ai attrapé hier soir sur un câble contre l’insomnie. Délicieux. « Je suis juste une fille, je demande à un garçon … » Horse + Hound Magazine. Son étrange, grand groupe d’amis. Son sourire où vous pouvez voir chaque dent. Montage de Bill Withers au milieu. Je veux dire… pic.twitter.com/nrN18GbUKs – Ava DuVernay (@ava) 20 avril 2020

Revoir: Who Framed Roger Rabbit. Ce qui non seulement tient le coup mais est encore MIEUX que je ne m’en souvenais (et je me suis souvenu que c’était génial.) Il est serré comme un tambour et toujours en quelque sorte en roue libre et léger. Et à la fin de l’ère de la composition optique, les effets sont incroyables. – Rian Johnson (@rianjohnson) 20 avril 2020

