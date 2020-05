Guild Wars 2: l’épisode 3 de la saga Icebrood arrive fin mai

By





ArenaNet a annoncé ce matin que l’épisode trois de Guild Wars 2: La saga Icebrood arrive le 26 mai. L’épisode lui-même s’appelle « No Quarter », et comme le suggère le titre, il n’y en aura pas donné car deux codes entrent en guerre civile. L’épisode ouvrira une toute nouvelle partie de la Tyrie: la côte de Drizzlewood qui n’a jamais été vue auparavant, car elle a été nichée dans les forêts viridiennes des Woodland Cascades. Cela va totalement être un scénario de mode de jeu Monde contre Monde où vous serez jeté dans l’une des plus grandes cartes jamais créées pour le jeu dans ce qui est essentiellement un méta-événement aux proportions épiques. Vous pouvez consulter la bande-annonce ci-dessous, ainsi qu’une liste complète de tous les ajouts jetés dans ce nouvel épisode de Guild Wars 2.

Une toute nouvelle Guild Wars 2 carte, les forêts alpines côtières de la côte de Drizzlewood

Un méta-événement massif, à l’échelle de la carte, qui place les joueurs au cœur de la guerre civile charr alors qu’ils aident les forteresses de siège des Légions Unies et prennent le contrôle des positions ennemies dans un gameplay d’inspiration mondiale contre mondiale

Une nouvelle maîtrise de United Way Legion Waystation qui accordera de nouvelles compétences d’action spéciale utiles pour assiéger les forteresses charr et réapprovisionner les alliés

Une nouvelle mission de frappe, « Cold War », qui propose une survie basée sur les vagues contre des ennemis redoutables

Un nouveau niveau pour les pistes de maîtrise de la manipulation d’essence introduites dans l’épisode un

Deux nouveaux ensembles d’armes, Tengu Echo et Stormcaller, ainsi que deux nouvelles armes autonomes à gagner

Nouveaux sacs à dos sur le thème des charrs, ainsi que de nouveaux casques spécifiques aux charrs pour les personnages joueurs charrs

Un nouveau Guild Wars 2 emote « play dead »

Un nouvel ensemble d’armures Bear Shaman, jusqu’ici uniquement disponible pour les personnages PNJ

https://www.youtube.com/watch?v=Th5EYNDrArAVidéo ne peut pas être chargé car JavaScript est désactivé: Guild Wars 2 The Icebrood Saga No Quarter Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=Th5EYNDrArA )

