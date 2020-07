Guide: Meilleurs jeux de course PS4

Je ne suis respectueusement pas d’accord sur le manque de jeux de course sur PS4, il y a beaucoup de jeux amusants à choisir, il vous suffit d’être ouvert d’esprit et d’essayer de nouvelles choses. Même si un jeu n’est pas parfait à 100%, le plus souvent c’est toujours amusant à jouer.

Jeux d’arcade: Need for Speed ​​Rivals, Need for Speed ​​(2015), Need for Speed ​​Payback, Trackmania Turbo, The Crew 1 & 2, FlatOut 4, Trials Fusion, Burnout Paradise, Mantis Burn Racing, Horizon Chase Turbo, Race Arcade, Tous -Star Fruit Racing …

Moto et motocross: MotoGP 16 / Valentino Rossi The Game (mon préféré dans la série), Ride 2 (meilleur de la série), Monster Energy Supercross, TT Isle of Man, Moto Racer 4, MXGP Pro (meilleur de la série). ..

Rallye / tout-terrain: Dirt 4, Dirt Rally, WRC 7 (meilleur de la série), Sébastien Loeb Rally EVO, Gravel, Baja Edge of Control …

Futuriste: WipEout Omega Collection, Redout, Riptide, Lightfield…

Autre: F1 2017 (meilleur de la série), NASCAR Heat 2, Project Cars 2, DriveClub, Gran Turismo Sport, Assetto Corsa…

Plus à arriver cette année: F1 2018 (24 août), Nascar Heat 3 (7 septembre), Dakar 18 (11 septembre), V-Rally 4 (septembre), Wreckfest, Grip, Distance (peut-être cette année?)… Et la plupart probablement quelques autres dont je n’ai pas encore entendu parler.