Guide de diffusion des films James Bond: Où regarder 007 en ligne

Dr No (1962)

Le premier film de Bond et toujours l’un des meilleurs, Dr Non introduit tant d’éléments de ce qui est devenu le modèle de la série pour les décennies à venir. Un méchant mégalomane troublant, un plan diabolique à l’échelle mondiale, de belles femmes mortes, des poursuites palpitantes et des meurtres de sang-froid… ils sont tous là. Et puis bien sûr, il y avait le regretté, grand Sean Connery, robuste, brûlant et mortel comme la écran définitif Bond.

Disponible à la location ou à l’achat sur Amazon et amazon Royaume-Unis

De Russie avec amour (1963)

La deuxième sortie de Connery en 007 est probablement la plus proche des livres de Fleming en termes de ton général et de style. C’est une aventure maigre et passionnante qui confronte Bond à l’un de ses ennemis les plus redoutables: l’assassin au sang froid Red Grant (Robert Shaw). Leur combat de train est l’une des meilleures scènes de la franchise.

Disponible sur Amazon et Hulu, à louer ou acheter sur Amazon UK

Goldfinger (1964)

La troisième sortie de Bond était la Avengers: Fin de partie de son temps, un événement culturel à ne pas manquer. Le réalisateur Guy Hamilton a introduit plus d’humour dans la procédure, tandis que Connery a peaufiné le personnage en conséquence. Ajoutez à cela plus d’action, un méchant plus grand que nature et une portée épique, et vous avez le film que beaucoup considèrent toujours comme le meilleur de la série.